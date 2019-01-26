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    Жардим вновь возглавил «Монако»

    Монако Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Португальский специалист Леонарду Жардим вернулся на пост главного тренера «Монако», сообщает клубная пресс-служба.

    Леонарду Жардим
    Леонарду Жардим
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    Жардим подписал контракт на 2,5 года, к исполнению обязанностей он приступит в воскресенье, 27 января.

    На игре 22-го тура Лиги 1 против «Дижона» монегасками будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Франк Пасси.

    «Раньше, чем планировалось, наша история с "Монако" начинается заново. Болельщики, я рассчитываю на вашу поддержку, в том числе и на стадионе. Вместе мы сможем восстановить успех "Монако". Вперед, "Монако"!» — написал Жардим в Твиттере.

    Жардим возглавлял «Монако» с 2014 по 2018 год, под его руководством клуб стал чемпионом Франции в 2017 году. Специалист был уволен в октябре из-за неудовлетворительных результатов.

    На место Жардима был назначен Тьерри Анри, для которого это был первый опыт самостоятельной работы. Накануне он был отстранен от работы с основной командой.

    В текущем сезоне клуб идет на предпоследнем месте в таблице лиги 1. Цвета команды с этого сезона защищает хавбек сборной России Александр Головин. 0

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