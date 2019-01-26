Жардим вновь возглавил «Монако»

Португальский специалиствернулся на пост главного тренера, сообщает клубная пресс-служба

Жардим подписал контракт на 2,5 года, к исполнению обязанностей он приступит в воскресенье, 27 января.

На игре 22-го тура Лиги 1 против «Дижона» монегасками будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Франк Пасси.

«Раньше, чем планировалось, наша история с "Монако" начинается заново. Болельщики, я рассчитываю на вашу поддержку, в том числе и на стадионе. Вместе мы сможем восстановить успех "Монако". Вперед, "Монако"!» — написал Жардим в Твиттере.

Жардим возглавлял «Монако» с 2014 по 2018 год, под его руководством клуб стал чемпионом Франции в 2017 году. Специалист был уволен в октябре из-за неудовлетворительных результатов.

На место Жардима был назначен Тьерри Анри, для которого это был первый опыт самостоятельной работы. Накануне он был отстранен от работы с основной командой.

В текущем сезоне клуб идет на предпоследнем месте в таблице лиги 1. Цвета команды с этого сезона защищает хавбек сборной России Александр Головин. 0