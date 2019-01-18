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    «Лилль» — «Амьен». Прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции 18 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Амьен Лилль
    Прогноз на «Лилль» — «Амьен»
    «Лилль» — «Амьен»
    На стадионе «Пьер-Моруа» состоится поединок 21 тура французской Лиги 1, в котором встретятся команды «Лилль» и «Амьен». Старт игры в 22:45 по московскому времени Прогноз на «Лилль» — «Амьен».
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    «Лилль»

    «Доги» закончили 2018-й год выездной победой над «Нимом» (3:2), едва не упустив победу со счета 3:0, и домашним поражением от «Тулузы» (1:2).

    Новый год «Лилль» начал домашней победой в 1/32 финала Кубка Франции над «Сошо» (1:0), а в последнем матче подопечные Кристофа Гальтье победили в рамках Лиги 1 «Кан» (3:1) на выезде.

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    • После 20 туров «Лилль» с 37 очками идет на 2-м месте, всего на очко опережая «Сент-Этьен» и на 2 — «Лион». Разница мячей 32-20, лучший бомбардир — Николя Пепе с 13 голами.

    В первом круге «Лилль» победил на выезде со счетом 3:2, а в прошлом сезоне проиграл оба матча с «Амьеном», уступив дома со счетом 0:1 и проиграв в гостях со счетом 0:3.

    «Амьен»

    Декабрь прошлого года «единороги» начали с поражений — выездного от «Нима» (0:3) и домашнего от «Монако» (0:2), которое продлило проигрышную серию до трех матчей.

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    В выездном матче с «Генгамом» подопечным Кристофа Пелиссье удалось добыть победу со счетом 2:1, но за этим успехом последовало очередное поражение — в домашнем матче Кубка лиги с «Лионом» (2:3).

    2018 год «Амьен» закрыл выездной ничьей с «Бордо» (1:1), уйдя от поражения на последних минутах, а новый год начался с домашней победы над «Валансьеном» (1:0) в Кубке Франции.

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    • В последних матчах Лиги 1 «Амьен» на своем поле разошелся миром с «Анжером» (0:0) и был дома разгромлен ПСЖ со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Лигу 1

    После 19 туров «Амьен» с 18 очками занимает 17 место, на расстоянии в 2 очка от зоны стыковых матчей. Разница мячей 17-34, лучший бомбардир с 4 голами — Эдди Ньяоре.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Лилль» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,55, тогда как на ничью — 3,95, а на успех «Амьена» — 6,5.

    «Лилль» перед новым годом забуксовал на своем поле, выдав серию из трех ничьих и поражения, но в 2019 году проклятие было снято и прогнозируем, что хозяева справятся с аутсайдером, набрав три очка.

    Учитывая результат первого матча, можно ожидать, что «Амьену» удастся забить, так что ставка на «верх» будет оправдана. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,05, и «обе забьют» за 2,20. 0

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    Прогноз на «Лилль» — «Амьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. На стадионе «Пьер-Моруа» состоится поединок 21 тура французской Лиги 1, в котором встретятся команды «Лилль» и «Амьен». Старт игры в 22:45 по московскому времени
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