«Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 17 января 2019 года

В четверг, 17 января, «Реал Сосьедад» будет принимать на своем поле «Бетис» в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Испании. Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Бетис».

«Реал Сосьедад»

К Рождеству и Новому году баскский клуб подошел в плохом настроении — команда потерпела три поражения подряд.

Подопечные Иманоля Альгуасиля на своем поле проиграли «Вальядолиду» (1:2), после чего на выезде потерпели поражение от «Хетафе» (0:1) и дома уступили «Алавесу» (0:1).

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Зато новый, 2019 год «Сосьедад» начал шокирующе — выездной победой над мадридским «Реалом». На «Сантьяго Бернабеу» баски победили со счетом 2:0.

Далее последовала первая кубковая встреча с «Бетисом» на выезде, которая завершилась без голов — 0:0.

14 января бело-голубые в Примере принимали «Эспаньол» и сумели вырвать победу — 3:2. В настоящий момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

«Бетис»

«Бетис» подходит к матчу с серией из четырех подряд игр без побед. В Примере подопечные Кике Сетьена сыграли вничью с «Эйбаром» (1:1) и проиграли «Уэске» (1:2), а затем в Кубке Испании на своем поле не смогли обыграть «Реал Сосьедад» — 0:0.

В последнем поединке команда принимала мадридский «Реал», сумела сравнять счет, но не удержала ничью — «сливочные» забили в концовке. Тем не менее, зелено-белые выглядели более чем достойно, а могли и вовсе победить.

В турнирной таблице испанской Примеры «Бетис» идет седьмым, набрав 26 очков.

В прошлом году «Бетис» и «Сосьедад» провели между собой два матча — на поле «бетикос» была зафиксирована победа хозяев (1:0), а в Сан-Себастьяне — ничья (0:0).

Прогноз

В первом поединке команды действовали крайне осторожно, а гости и вовсе решили не думать об атаке.

Сложно предсказать победителя противостояния, но ясно то, что во втором матче соперники не будут рисковать тем более. Ставим на тотал матча меньше 2 голов за 2.18.