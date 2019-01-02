«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 2 января 2019 года

В среду, 2 января, в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать на своем поле «Манчестер Юнайтед», Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» находится на 15-й позиции в турнирной таблице, сумев оторваться от зоны вылета на три очка. Команда в этом сезоне выступает не очень стабильно: у нее была и серия из трех подряд побед, и неожиданные поражения.

Далеко ходить не надо — в последних шести играх было буквально все. Так, поражения от «Вест Хэма» (0:3), «Вулверхэмптона» (1:2) и «Ливерпуля» (0:5) соседствуют с победой над «Хаддерсфилдом» (1:0) и ничьими с «Фулхэмом» (0:0), а также «Эвертоном» (1:1). В прошлом туре «сороки» разошлись миром с «Уотфордом» — 1:1.

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Менеджер команды Рафаэль Бенитес при этом скептично оценивает шансы своих подопечных подняться в таблице. Очевидно, что коллективу уготована лишь борьба за выживание.

«Манчестер Юнайтед»

В декабре манкунианцы расстались с главным тренером Жозе Моуинью. Случилось это после двух выездных поражений подряд — от «Валенсии» (1:2) в Лиге чемпионов, и от «Ливерпуля» (1:3) в АПЛ.

Пришедший на место португальца Уле Гуннар Сульшер начал работу с «МЮ» довольно успешно, одержав две победы подряд.

На выезде был разгромлен «Кардифф» со счетом 5:1, после чего «МЮ» дома уверенно победил «Хаддерсфилд» (3:1) и разбил «Борнмут» — 4:1.

В результате, после 20 туров «МЮ» занимает 6 место с 35 очками. Ничего кардинально не менял Сульшер. Сработала больше эмоциональная перезагрузка, плюс вернулся в основу Поль Погба — француз уверенно руководит действиями полузащитников и нападающий, а также ведет за собой партнеров, отметившись уже 4 голами после отставки Моуринью.

Прогноз

В последний раз команды встречались в начале октября, когда «МЮ» праздновал победу со счетом 3:2.

Сложно прогнозировать результаты нынешнего «Ньюкасла», а вот его соперник сейчас однозначно хорош, а Поля Погба вообще остановить сложно. Предлагаем поставить на победу «МЮ» с форой -1 гол за 1.96. 0