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    Продолжит ли «Челси» побеждать?

    «Челси» — «Саутгемптон». Прогноз на матч 21 тура английской Премьер-лиги 2 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Саутгемптон
    Прогноз на «Челси» — «Саутгемптон»
    «Челси» празднует забитый гол
    В рамках 21 тура английской Премьер-лиги состоится поединок между командами «Челси» и «Саутгемптон». Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Саутгемптон».
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    «Челси»

    Лондонский клуб занимает четвертое место с 43 очками в активе. Отставание от ближайшего конкурента — «Тоттенхэма» — составляет 2 пункта. «Арсенал» не сможет обойти «аристократов» даже в случае их поражения.

    В шести последних матчах АПЛ подопечные Сарри проиграли «Лестеру» 0:1 и «Вулверхэмптону» 2:1. Также стоит отметить домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

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    За 6-матчевый отрезок был лишь один случай, когда «синие» пропускали больше двух мячей. В последней встрече против «Кристал Пэлас» ворота «Челси» остались «сухими» (0:1).

    В предстоящей игре не смогут принять участие Ван Гинкел и Педро.

    «Саутгемптон»

    «Святые» находятся на 17 строчке с 15 очками. Если в этот раз «Саутгемптон» проиграет, то клуб снова может вернуться в зону вылета, поскольку у «Бернли» и «Фулхэма» 15 и 14 баллов соответственно.

    В шести последних играх гости четыре раза проигрывали и лишь дважды побеждали. Перед выездом в Лондон был домашний матч против «Вест Хэма» (1:2) и поединок против «Ман Сити», который закончился проигрышем со счетом 1:3.

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    В гостевой серии после четырех поражений кряду появилась и одна победа. Тогда «святые» сумели обыграть на выезде «Хаддерсфилд» со счетом 1:3.

    Стоит отметить, что «Саутгемптон» пропускает в шести последних поединках АПЛ.
    В лазарете клуба молодой нападающий Обафеми.

    Прогноз

    Последний раз команды встречались 7 октября. «Челси» был в качестве гостевого коллектива и несмотря на это добился положительного результата (0:3). Букмекеры откровенно не верят в «Саутгемптон» — 1,27 на победу «аристократов» и 11,0 на победу «святых».

    Учитывая прошлый результат, мы прогнозируем, что «Челси» сумеет победить с отрывом в два мяча. Наш прогноз — победа «Челси» с форой -1,5 с коэффициентом 1,75. 0

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    Прогноз на «Челси» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В рамках 21 тура английской Премьер-лиги состоится поединок между командами «Челси» и «Саутгемптон». Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 по московскому времени.
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