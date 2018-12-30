«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз на АПЛ 30 декабря 2018 года

В воскресенье, 30 декабря, «МЮ» на своем поле примет «Борнмут» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».

«Манчестер Юнайтед»

В декабре манкунианцы расстались с главным тренером Жозе Моуинью. Случилось это после двух выездных поражений подряд — от «Валенсии» (1:2) в Лиге чемпионов, и от «Ливерпуля» (1:3) в АПЛ.

Пришедший на место португальцы Уле Гуннар Сульшер начал работу с «МЮ» довольно успешно, одержав две победы подряд.

На выезде был разгромлен «Кардифф» со счетом 5:1, после чего «МЮ» дома уверенно победил «Хаддерсфилд» (3:1).

В результате, после 19 туров «МЮ» занимает 6 место с 32 очками. Разница мячей 37-31, лучший бомбардир — Антони Марсьяль с 8 голами.

«Борнмут»

Дела «вишен» идут не слишком хорошо, в декабре они потерпели три поражения подряд, не забив ни одного мяча в этих матчах.

На своем поле «Борнмут» был разгромлен «Ливерпулем» (0:4), после чего на выезде уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в АПЛ и «Челси» (0:1) в Кубке лиги.

На своем поле в рамках АПЛ подопечные Эдди Хау сумели победить «Брайтон» (2:0), но выезд в гости к «Тоттенхэму» завершился разгромом со счетом 0:5.

Все прогнозы на АПЛ

После 19 туров «Борнмут» с 26 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 27-33, лучший бомбардир Каллум Уилсон с 8 голами.

В первом круге «МЮ» победил «Борнмут» на выезде со счетом 2:1. В прошлом сезоне «вишни» проиграли оба матча — 0:1 дома и 0:2 в гостях.

Прогноз

Букмекеры считают «МЮ» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,40, тогда как на ничью — 5,00, а на успех «Борнмута» — 7,50.

«Борнмут» в последних матчах просто провально играет на выезде, в то время как «МЮ» закрывает 2018 год домашним матчем, так что в победе подопечных Сульшера сомневаться сложно.

После смены тренера у игроков «МЮ» выросли крылья — они играют на кураже и забивают много. На матч с «Борнмутом» при своих трибунах этого куража должно хватить. Ставим на «верх», интересны варианты ТБ 2,5 за 1,55 и «забьют обе» за 1,75 0