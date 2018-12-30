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    «Кристал Пэлас» — «Челси»: команды обменяются «любезностями»

    «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз на матч 20 тура английской Премьер-лиги30 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Челси
    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Челси»
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    На стадионе «Селлхерст Парк» 30 декабря сойдутся команды «Кристал Пэлас» и «Челси». Поединок состоится в рамках 20 тура английской Премьер-лиги. Начало в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Челси».
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    «Кристал Пэлас»

    Команда занимает 14 место и имеет 19 очков в активе. Ниже на расстоянии двух баллов располагается «Ньюкасл», поэтому если «орлы» проиграют, то они могут спуститься ниже в турнирной таблице АПЛ.

    В последних 6 играх, проведенных в АПЛ, «Кристал Пэлас» трижды побеждал, дважды проигрывал и один раз играл вничью. Особенно стоит отметить выездную победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:3. Этим результатом подопечные Роя Ходжсона потрясли всю футбольную Англию.

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    В домашних стенах «стекольщики» начали играть довольно стабильно и «сухо», поскольку уже третий матч подряд футболисты лондонской команды не пропускают в свои ворота. Кроме того, стоит отметить, что в 9 из 10 предыдущих поединков с участием «Кристал Пэлас» забивается не более двух мячей.

    Участие в ответственной игре точно не сможет принять Бентеке, у которого травма колена.

    «Челси»

    «Челси» является четвертой командой АПЛ на данный момент и на счету «аристократов» 40 пунктов. Рядом располагается «Арсенал» с 38 очками. В случае ошибки «канониры» будут готовы сместить подопечных Сарри с их места.

    Неожиданно для всех «Челси» уступило «Лестеру» на своем поле и было это совсем недавно. После того досадного поражения команда собралась с силами и добыла три очка в матче против «Уотфорда» (1:2).

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    В 6 последних гостевых выступлениях у «синих» было четыре победы и два поражения. Одно из них от «Вулверхэмптона» со счетом 2:1. Такие результаты показывают, что у нынешнего «Челси» есть проблемы, над которыми следует работать.

    В последних 6 выездных поединках «аристократов» забивается более двух голов. Однако сложно сказать, как будут развиваться события в этот раз.

    На поле в воскресенье точно не появятся Педро, Ван Гинкел и Кристенсен.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение «Челси» — 1,72 против 5.00. Прошлая очная встреча между этими командами проводилась 4 ноября на «Стемфорд Бридж». Тогда подопечные Сарри выиграли со счетом 3:1.

    В четырех предыдущих очных матчах забивали обе команды. За «Челси» остаются два последних вступления. Последняя игра на «Селлхерст Парк» для «синих» была неудачной (2:1).

    «Челси» пропускает в трех встречах кряду, в том числе в четырех выездных подряд. Мы считаем, что в этот раз снова смогут забить обе команды и на данный исход букмекеры дают коэффициент 1,85. 0

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. На стадионе «Селлхерст Парк» 30 декабря сойдутся команды «Кристал Пэлас» и «Челси». Поединок состоится в рамках 20 тура английской Премьер-лиги. Начало в 15:00 по московскому времени.
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