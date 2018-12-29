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    «Лестер» попытается продолжить свою победную серию в АПЛ

    «Лестер» — «Кардифф Сити». Прогноз на матч 20 тура английской Премьер-лиги 29 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Кардифф Сити
    Прогноз на «Лестер» — «Кардифф Сити»
    «Лестер» побеждает вторую игру подряд
    В субботу 29 декабря «Лестер» примет на своем поле «Кардифф Сити». Матч состоится в рамках 20 тура АПЛ. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Лестер» — «Кардифф Сити».
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    «Лестер»

    Сейчас «Лестер» идет седьмым в турнирной таблице АПЛ с 28 очками в активе. Однако любая ошибка может привести к падению вниз, и, возможно, на несколько строчек сразу, поскольку на расстоянии одного балла находится четыре клуба — «Эвертон», «Уотфорд», «Вулверхэмптон» и «Борнмут».

    Уже вторую игру подряд «Лестер» не перестает удивлять. В последнем матче «лисы» выиграли у «Манчестер Сити» со счетом 2:1, а до этого одержали победу над «Челси» в Лондоне. Таким образом, за 6 последних игр в АПЛ клуб набрал 10 пунктов.

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    В домашних стенах ситуация потихоньку стабилизируется и если бы не поражение от «Тоттенхэма» в предпоследнем поединке на «Кинг Пауэр», то все было бы вполне хорошо. Как бы там ни было, но у «Лестера» есть реальный шанс закрепить успех.

    Если говорить о травмированных футболистах, то в составе есть Амартей и Джеймс, которые точно не попадут в заявку на матч.

    «Кардифф Сити»

    Подопечные Нила Уорнока являются семнадцатой командой Премьер-лиги на данный момент. От зоны вылета «Кардифф» отделяет всего 3 балла.

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    Победить «синие птицы» не могут уже третью игру кряду. После двух поражений подряд «Кардиффу» все же удалось добыть одно очко в матче против «Кристал Пэлас», который проходил в Лондоне. За 6 последних встреч коллектив Уорнока собрал лишь 7 пунктов.

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    • В гостевых играх все еще хуже. «Кардифф» не побеждает девятый раз подряд и «Лестер» может добавить проблем валлийской команде.

    В списке травмированных Уорд и Ричардс.

    Прогноз

    Предыдущий поединок между этими командами проводился в прошлом месяце. Это была игра в рамках чемпионата Англии, в которой победил «Лестер», при этом выступая в роли гостя. «Лисы» сумели обыграть соперника не только по счету, но и по таким показателям как удары и владение мячом.

    Фаворитом являются хозяева. На «Лестер» установлен коэффициент 1,57, а на «Кардифф» — 6,10. Мы прогнозируем, что подопечные Клода Пьюэля сумеют снова одолеть команду Уорнока и тем самым улучшить свое положение.

    Наш прогноз — победа «Лестера» с форой -1. Этот исход букмекеры оценивают коэффициентом 1,96. 0

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    Прогноз на «Лестер» — «Кардифф Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. В субботу 29 декабря «Лестер» примет на своем поле «Кардифф Сити». Матч состоится в рамках 20 тура АПЛ. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по московскому времени.
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