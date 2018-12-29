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    Хватит ли у «Юве» сил на последний матч в году?

    «Ювентус» — «Сампдория». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 29 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Ювентус Сампдория
    Прогноз на «Ювентус» — «Сампдория»
    Миралем Пьянич
    В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Сампдорию». Встреча пройдет в Турине 29 декабря. Начало — в 14:30 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Сампдория».
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    «Ювентус»

    «Ювентус» остается непобедимым в чемпионате Италии. Команда Массимиллиано Аллегри одержала шестнадцать побед и лишь дважды сыграла вничью.

    В предыдущем туре «Старая Синьора» была довольно близка к тому, чтобы впервые проиграть, однако команду спас Криштиану Роналду. В поединке против «Аталанты» туринцы проигрывали со счетом 1:2, да еще и остались во втором тайме в меньшинстве. Однако Роналду, которого Аллегри изначально оставил на скамейке запасных, чтобы предоставить отдых, вышел на замену и сравнял счет — 2:2.

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    • «Аталанта», хоть и не обыграла в итоге «Ювентус», но прервала восьмиматчевую победную серию туринцев в Серии А.

    Перед 19-м туром у «Ювентуса» в активе 50 очков. Ближайшего преследователя «Наполи» «Старая синьора» опережает на 9 очков.

    Отметим, что у «Юве» лучшие показатели в чемпионате Италии как по забитым мячам (36), так и по пропущенным (10). Интересно, что «Аталанта» стала первой за семь туров командой, которой удалось поразить ворота туринцев. Сам же «Юве» впервые за четыре матча в Серии А забил два гола.

    «Сампдория»

    «Сампдория» к матчу против «Ювентуса» подходит в отличном настроении. Команда Марко Джампаоло выдала серию из трех матчей подряд.

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    В предыдущем туре генуэзцы благодаря голам Фабио Квальяреллы и Гастона Рамиреса обыграли «Кьево» (2:0). До этого «Сампдория» одолела «Эмполи» (4:2) и «Парму» (2:0).

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    Беспроигрышная серия команды в чемпионате и Кубке Италии насчитывает уже семь матчей (пять побед и два ничейных результата).

    В турнирной таблице Серии А генуэзцы поднялись на пятое место. После 18-го тура команда набрала 29 очков, забила 31 гол (пятый показатель в лиге) и пропустила 21. От зоны Лиги чемпионов «Сампдорию» на данный момент отделяет только два очка.

    Прогноз

    На победу «Ювентуса» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,24, на ничью — 6,70, а на успех «Сампдории» — 15,00.

    «Ювентус» наверняка хочет завершить год на мажорной ноте, однако матч против «Аталанты» продемонстрировал, что команде, которая проведет третий матч за семь дней, уже не помешал бы отдых. «Сампдория» находится в тех же условиях прямо сейчас, однако осенью, в отличие от «Юве», не играла в еврокубках.

    Наш прогноз на матч — «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,62.

    Также можно поставить на индивидуальный тотал «Юве» меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,79. 0

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    Прогноз на «Ювентус» — «Сампдория». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62. В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Сампдорию». Встреча пройдет в Турине 29 декабря. Начало — в 14:30 мск.
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