«Тоттенхэм» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2018 года

В среду, 26 декабря, «Тоттенхэм» будет принимать на своем поле «Борнмут» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Борнмут».

«Тоттенхэм»

«Шпоры» выступили в декабре куда успешнее, несмотря на то что играли в трех турнирах сразу. Хотя месяц для них начался выездным поражением от «Арсенала» (2:4) в АПЛ.

Затем в матчах чемпионата «Тоттенхэм» на своем поле победил «Саутгемптон» (3:1) и на выезде справился с «Лестером» (2:0). Выездной матч Лиги чемпионов с «Барселоной» закончился вничью 1:1, англичане ушли от поражения в конце матча.

В последних матчах «Тоттенхэм» на своем поле победил «Бернли» (1:0) и в гостях — «Эвертон» (6:2) в матчах АПЛ и на выезде взял реванш у «Арсенала» (2:0) в матче Кубка лиги. Такие результаты позволили команде выйти в плей-офф ЛЧ, полуфинал Кубка Лиги и закрепиться на третьей строчке в чемпионате на расстоянии двух очков от второго «Манчестер Сити».

«Борнмут»

«Борнмут» после 18-ти матчей Премьер-лиги занимают восьмую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков и отстают от шестого «МЮ» на три балла. После удачного старта в этом сезоне, «Вишни» в последнее время сильно сдали, чему свидетельствует только две победы в последних девяти матчах при семи поражениях.

Одолеть коллектив смог только аутсайдера первенства «Хаддерсфилд» (2:1) и «Брайтон» (2:0) дома. Поражения команда испытала от «МЮ» (1:2), «Арсенала» (1:2) и «Ливерпуля» (0:4) на своей территории, а также «Ньюкасла» (1:2), «МанСити» (1:3), «Вулверхэмптона» (0:2) и «Челси» (0:1) на выезде.

В гостях в последнее время дружина Эдди Хау играет в основном неудачно. В вышеупомянутой серии она проиграла все поединки на выезде с разницей 2-8.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, а ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что Харри Кейн забьет, а «Тоттенхэм» выиграет 2-0, 2-1 или 3-1 за 5,50. 0