«Манчестер Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу 26 декабря 2018 года

В среду, 26 декабря, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Хаддерсфилд Таун» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 29 очков.

В 18 сыгранных матчах «красные дьяволы» одержали восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

После поражения от «Ливерпуля» (1:3) в середине декабря клуб отправил в отставку Жозе Моуринью. Под руководством нового наставника Уле-Гуннара Сульшера команда успела разгромить «Кардифф Сити» (5:1).

Календарь и таблица АПЛ

В лазарете «Манчестер Юнайтед» находятся Ромелу Лукаку, Алексис Санчес, Крис Смоллинг и Скотт Мактоминай.

«Хаддерсфилд Таун»

Футболисты «Хаддерсфилд Таун» расположились на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 10 набранными очками.

На счету «терьеров» две победы, четыре ничьи и 12 поражений в 18 сыгранных матчах национального первенства.

В пяти последних турах команда Давида Вагнера поочередно проиграла «Брайтону» (1:2), «Борнмуту» (1:2), «Арсеналу» (0:1), «Ньюкаслу» (0:1) и «Саутгемптону» (1:3).

У «Хаддерсфилда» после травм восстанавливаются Абдельхамид Сабири, Арон Муй, Том Смит, Дэниел Уильямс и Райив ван Ла Парра.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.24, победа «Хаддерсфилд Таун» — 15.00, ничья — 6.60.

Тенденции последних дней показывают, что «красные дьяволы» действительно будут большими фаворитами этой встречи.

Все прогнозы на АПЛ

Во-первых, на игре команды позитивно сказывается уход Моуринью. Во-вторых, футболисты подняли себе настроение разгромом «Кардиффа». В-третьих, в этот раз манкунианцы сыграют на «Олд Траффорд».

«Хаддерсфилд Таун» является одной из худших команд АПЛ на данный момент, так что мы считаем, что она проиграет с разницей как минимум в два мяча. Наш прогноз — «победа "МЮ" с форой -1,5» за 1.72.

Также можно взять «индивидуальный тотал "Манчестер Юнайтед" больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.13. 0