«Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч Серии А 26 декабря 2018 года

«Интер»
«Нерадзурри» с 33 очками после 17 туров расположились на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От предстоящего соперника, который занимает второе место, их отделяет восемь баллов.
С учетом матчей во всех турнирах «Интер» имеет 3-матчевую беспроигрышную серию, где он две встречи закончил вничью и в одной игре праздновал победу.
Сначала подопечные Лучано Спалетти сыграли вничью с голландским ПСВ (1:1) и вылетели из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Затем в матче чемпионата минимально одолели «Удинезе» (1:0) дома, а в заключительном туре первенства сыграли вничью с «Кьево» (1:1) в гостях.
Восемь домашних матчей в этом сезоне Серии А принесли «змеям» шесть побед при одной ничьей и поражении, разница мячей — 16:4. При этом на данный момент у них 6-матчевая выигрышная домашняя серия, в которой в пяти последних матчах миланцы держат свои ворота на замке.
Из-за дисквалификации предстоящий поединок пропустит полузащитник Раджа Наингголан.
«Наполи»
Футболисты Карло Анчелотти перед 18 туром занимают вторую строку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 41 балл, что на восемь меньше, чем у первого «Юве».
На внутренней арене «партенопейцы» не знают горечи поражений уже в 10 поединках кряду. При этом в последних четырех из них они неизменно побеждали.
Поочередно одолели «Аталанту» (2:1) и «Кальяри» в гостях, а также «Фрозиноне» (4:0) и СПАЛ (1:0) дома. Но в этот отрезок «Наполи» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов, и так же, как «Интер» продолжит выступление в Лиге Европы.
На выезде в этом розыгрыше итальянского первенства «голубые» провели восемь встреч, в которых добыли шесть побед при двух поражениях, отношение мячей — 14:10.
В лазарете команды находится румынский защитник Влад Кирикеш.
В минувшем сезоне оба матча между этими клубами закончились безголевыми ничьими.
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.70.
На победу гостей дают — 2.80, ничья оценена — в 3.30.
В поединке двух лидеров чемпионата не приходится ждать феерии забитых мячей. 0