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    «Интер» и «Наполи» снова сыграют на «низ»

    «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч Серии А 26 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Интер Наполи
    Прогноз на «Интер» — «Наполи»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В среду, 26 декабря, «Интер» на своем поле примет «Наполи» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 22:30 по мск. Прогноз на «Интер» — «Наполи».
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    «Интер»

    «Нерадзурри» с 33 очками после 17 туров расположились на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От предстоящего соперника, который занимает второе место, их отделяет восемь баллов.

    С учетом матчей во всех турнирах «Интер» имеет 3-матчевую беспроигрышную серию, где он две встречи закончил вничью и в одной игре праздновал победу.

    Сначала подопечные Лучано Спалетти сыграли вничью с голландским ПСВ (1:1) и вылетели из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Затем в матче чемпионата минимально одолели «Удинезе» (1:0) дома, а в заключительном туре первенства сыграли вничью с «Кьево» (1:1) в гостях.

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    • Восемь домашних матчей в этом сезоне Серии А принесли «змеям» шесть побед при одной ничьей и поражении, разница мячей — 16:4. При этом на данный момент у них 6-матчевая выигрышная домашняя серия, в которой в пяти последних матчах миланцы держат свои ворота на замке.

    Из-за дисквалификации предстоящий поединок пропустит полузащитник Раджа Наингголан.

    «Наполи»

    Футболисты Карло Анчелотти перед 18 туром занимают вторую строку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 41 балл, что на восемь меньше, чем у первого «Юве».

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    На внутренней арене «партенопейцы» не знают горечи поражений уже в 10 поединках кряду. При этом в последних четырех из них они неизменно побеждали.

    Поочередно одолели «Аталанту» (2:1) и «Кальяри» в гостях, а также «Фрозиноне» (4:0) и СПАЛ (1:0) дома. Но в этот отрезок «Наполи» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов, и так же, как «Интер» продолжит выступление в Лиге Европы.

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    • На выезде в этом розыгрыше итальянского первенства «голубые» провели восемь встреч, в которых добыли шесть побед при двух поражениях, отношение мячей — 14:10.

    В лазарете команды находится румынский защитник Влад Кирикеш.

    В минувшем сезоне оба матча между этими клубами закончились безголевыми ничьими.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.70.

    На победу гостей дают — 2.80, ничья оценена — в 3.30.

    В поединке двух лидеров чемпионата не приходится ждать феерии забитых мячей. 0

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    Прогноз на «Интер» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В среду, 26 декабря, «Интер» на своем поле примет «Наполи» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 22:30 по мск.
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