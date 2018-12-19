«Марсель» — «Страсбург». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги 19 декабря 2018 года

«Марсель» не может выиграть уже пять матчей

«Марсель» не может выиграть уже пять матчей Sport.net

В среду, 19 декабря, «Марсель» на своем поле будет принимать «Страсбург» в рамках 1/8 финала Кубка французской лиги. Начало матча — в 23:05 мск. Прогноз на «Марсель» — «Страсбург».

«Марсель»

«Марсель», сыграв вничью на своей арене с «Реймсом» (0:0) в 15-м туре Лиги 1, прервали таким образом победную серию в чемпионате, состоящую из двух матчей кряду. После этого не было даже ничьей, ведь команда проиграла «Нанту» (2:3).

В действительности, ситуация для коллектива еще хуже, ведь в четырех предыдущих поединках кряду он не знает побед. При этом в трех случаях подопечные Руди Гарсии потерпели поражения.

Поэтому провансальцы серьезно сдали в борьбе за зону Лиги чемпионов, опустившись на шестое место в отставанием в пять очков от вожделенной третьей строчки. Не стоит также забывать, что клуб уже вылетел из Лиги Европы на стадии группового этапа.

«Страсбург»

Подопечные Тьерри Лорея занимают девятое место и имеют в своем активе 23 очка. Команда является уверенным середнячком нынешнего розыгрыша Лиги 1.

В 18-ти матчах сезона «Страсбург» пять раз побеждал, восемь раз играл вничью и пять раз проигрывал. Коллектив знает лишь одну победу в предыдущих семи поединках во всех турнирах.

Клуб уже играл в розыгрыше Кубка французской Лиги текущего сезона. В поединке 1/16 финала он принимал на своем поле «Лилль» и победил его со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,52, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0