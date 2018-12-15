«Вулверхэмптон» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч АПЛ 15 декабря 2018 года

В 17-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» 15 декабря будет принимать на своей арене «Борнмут». Начало матча — в 18:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Борнмут».

«Вулверхэмптон»

Подопечные Нуну Санту смогли добиться победы в двух последних турах в Премьер-лиге. В 15 игровом дне они одолели на своей арене «Челси» со счетом 2:1, а в следующем поединке чемпионата с таким же результатом обыграли на выезде «Ньюкасл».

Этими викториями «волки» прервали свою безвыигрышную серию, которая на тот момент насчитывала шесть матчей кряду, где они пять из них проиграли и одну свели вничью.

С 22 очками «бродяги» расположились на 10 строке в турнирной таблице АПЛ и отстают от предстоящего соперника, который на восьмом месте, на два пункта.

Восемь домашних матчей в этом розыгрыше английского первенства принесли «Вулверхэмптону» три победы, две ничьи и три поражения, разница мячей — 10:11.

Из-за травмы предстоящий поединок пропусти защитник Джонни.

«Борнмут»

«Вишни» после 16 матчей чемпиона занимают восьмую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка и отстают от шестого «МЮ» на три балла.

После удачного старта в этом сезоне, «Борнут» в последнее время сильно сдал, чему свидетельствует только одна победа в последних шести матчах при пяти поражениях.

Одолеть смог только аутсайдера первенства «Хаддерсфилд» (2:1) дома. Повержены «вишни» были «МЮ» (1:2), «Арсеналом» (1:2) и «Ливерпулем» (0:4) на своей территории, а также «Ньюкаслом» (1:2) и «МанСити» (1:3) на выезде.

В гостях в этом сезоне дружина Эдди Хау пока играет бескомпромиссно. Одержала три победы при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 11:12.

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В лазарете команды находятся защитник Адам Смит, а также полузащитники Дэн Гослинг и Льюис Кук.

Календарь и таблица АПЛ

Последний раз оппоненты встречались в сезоне 2014/15 в рамках Чемпионшипа. И тогда «вишни» два раза обыграли «волков» со счетом 2:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 2.00, победа «Борнмута» — 4.10, ничья — 3.60.

«Волки», судя по последним результатам, преодолевают кризис, что не скажешь о «Борнмуте», который находятся в не лучшей форме. Но все же гости, как и хозяева, редко уходят с поля без забитого мяча.

Наш прогноз — обе забьют. 0