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    «Деревенские» оседлают «жеребят»

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги 15 декабря 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Боруссия М
    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» М
    Футболисты «Хоффенхайма»
    В рамках 15 тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» 15 декабря на своей арене примет менхенгладбахскую «Боруссию». Начало матча — в 17:30 по Москве. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» М.
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    «Хоффенхайм»

    «Деревенские» накануне провели выездной поединок в Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, в котором проиграли со счетом 1:2 и остались на последнем месте в своей группе, завершив выступление на евроарене.

    В чемпионате Германии подопечные Юлиана Нагельсмана после 14 туров идут на седьмой позиции, имея в своем активе 22 очка и отстают от топ-4 на три пункта.

    С учетом всех турниров «Хоффенхайм» не знает радости победы уже в пяти поединках кряду. Непосредственно в Бундеслиги «сине-белые» последние три игры свели вничью.

    Поделили очки с «Гертой» (3:3) и «Вольфсбургом» (2:2) на выезде, а также расписали мировую на своей территории с «Шальке» (1:1).

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  • 03/11/2018

    • На своем поле в этом розыгрыше чемпионата Германии «Хоффенхайм» провел семь встреч, где три игры выиграл, две свел вничью и столько же проиграл, разница мячей — 13:8.

    «Боруссия» М

    «Черно-бело-зеленые» перед 15 игровым днем в Бундеслиги с 29 очками расположились на второй строке в турнирной таблице, уступая первой «Боруссии» Д семь пунктов.

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    За последние пять матчей немецкого первенства «жеребята» выиграли четыре поединка при одном поражении. Были повержены на своей территории «Фортуна» (3:0), «Ганновер» (4:1) и «Штутграрт» (3:0), а также в гостях «Вердер» со счетом 3:1. Проиграли на выезде «РБ Лейпцигу» — 0:2.

    Семь гостевых матчей в этой Бундеслиги принесли дружине Дитера Хеккинга две победы, две ничьи и три поражения, разница забитых и пропущенных — 12:13.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В минувшем сезоне «Боруссия» выиграла в гостях у «Хоффенхайма» со счетом 3:1, в Менхенгладбахе оппоненты расписали мировую — 3:3.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хоффенхайма» — 2.05, победа «Боруссии» М — 3.40, ничья — 4.20.

    «Деревенские» после вылета из еврокубков постараются реабилитироваться пред своими болельщиками, и к тому же прервать безвыигрышную серию. Так что, рекомендуем поставить на победу хозяев. 0

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    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05. В рамках 15 тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» 15 декабря на своей арене примет менхенгладбахскую «Боруссию». Начало матча — в 17:30 по Москве.
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