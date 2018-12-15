«Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги 15 декабря 2018 года

В рамках 15 тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» 15 декабря на своей арене примет менхенгладбахскую «Боруссию». Начало матча — в 17:30 по Москве. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» М.

«Хоффенхайм»

«Деревенские» накануне провели выездной поединок в Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, в котором проиграли со счетом 1:2 и остались на последнем месте в своей группе, завершив выступление на евроарене.

В чемпионате Германии подопечные Юлиана Нагельсмана после 14 туров идут на седьмой позиции, имея в своем активе 22 очка и отстают от топ-4 на три пункта.

С учетом всех турниров «Хоффенхайм» не знает радости победы уже в пяти поединках кряду. Непосредственно в Бундеслиги «сине-белые» последние три игры свели вничью.

Поделили очки с «Гертой» (3:3) и «Вольфсбургом» (2:2) на выезде, а также расписали мировую на своей территории с «Шальке» (1:1).

На своем поле в этом розыгрыше чемпионата Германии «Хоффенхайм» провел семь встреч, где три игры выиграл, две свел вничью и столько же проиграл, разница мячей — 13:8.

«Боруссия» М

«Черно-бело-зеленые» перед 15 игровым днем в Бундеслиги с 29 очками расположились на второй строке в турнирной таблице, уступая первой «Боруссии» Д семь пунктов.

За последние пять матчей немецкого первенства «жеребята» выиграли четыре поединка при одном поражении. Были повержены на своей территории «Фортуна» (3:0), «Ганновер» (4:1) и «Штутграрт» (3:0), а также в гостях «Вердер» со счетом 3:1. Проиграли на выезде «РБ Лейпцигу» — 0:2.

Семь гостевых матчей в этой Бундеслиги принесли дружине Дитера Хеккинга две победы, две ничьи и три поражения, разница забитых и пропущенных — 12:13.

Календарь и таблица Бундеслиги

В минувшем сезоне «Боруссия» выиграла в гостях у «Хоффенхайма» со счетом 3:1, в Менхенгладбахе оппоненты расписали мировую — 3:3.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хоффенхайма» — 2.05, победа «Боруссии» М — 3.40, ничья — 4.20.

«Деревенские» после вылета из еврокубков постараются реабилитироваться пред своими болельщиками, и к тому же прервать безвыигрышную серию. Так что, рекомендуем поставить на победу хозяев. 0