«Нюрнберг» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 14 декабря 2018 года

В пятницу, 14 декабря, открывать программу 15 тура немецкой Бундеслиги будут «Нюрнберг» и «Вольфсбург». Встреча, которая пройдет на «Грундиг-Штадион», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Нюрнберг» — «Вольфсбург».

«Нюрнберг»

Команда Михаэля Келльнера перед 15 игровым днем чемпионата Германии с 11 очками расположилась на 15 строке в турнирной таблице и только по дополнительным показателем находится выше 14 «Штутгарта».

Клуб из Нюрнберга не может победить в Бундеслиге уже в восьми матчах кряду. Последний раз он праздновал викторию еще в конце сентября, когда в домашней игре одолел «Фортуну» со счетом 3:0.

После чего «бордово-черные» три поединка смогли свести вничью и пять встреч проиграли. На прошлой недели они по всем статьям уступили в Мюнхене «Баварии» — 0:3.

Семь домашних матчей принесли «Нюрнбергу» в этом сезоне Бундеслиги две победы, три ничьи и два поражения, разница забитых и пропущенных — 9:8.

«Вольфсбург»

«Автозаводцы» после 14 туров немецкого первенства занимают девятую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 19 баллов и отстают от шестого еврокубкового места на четыре пункта.

А вот «волки», в отличии от своего предстоящего противника, не проигрывают уже в трех играх чемпионата. За этот период «Вольфсбург» один поединок свел вничью и две встречи выиграл.

Сначала «зелено-белые» минимально в родных стенах переиграли «РБ Лейпциг» со счетом 1:0, затем на выезде одолели «Айнтрахт» (2:1), а в минувшем туре поделили очки с «Хоффенхаймом» (2:2) дома.

На выезде в этом розыгрыше Бундеслиги подопечные Бруно Лаббадии провели шесть игр, в которых добыли три победы при одной ничьей и двух поражениях, разница мячей — 9:6.

Календарь и таблица Бундеслиги

В прошлом году эти команды встречались в Кубке Германии. И тогда «волки» на выезде обыграли «Нюрнберг» только в овертайме — 2:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вольфсбурга» — 2.05, победа «Нюрнберга» — 3.80, ничья — 3.60.

Львиную долю набранных очков в этом чемпионате «Нюрнберг» заработал в домашних встречах. Прогнозируем, что хозяева все же смогут положить в свою копилку хоть один балл. 0