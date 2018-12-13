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    «Бетис» обойдет «Милан»

    «Дюделанж» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

    Лига Европы Бетис Футбол Испании
    Прогноз на «Дюделанж» — «Бетис»
    «Бетис» уже вышел в плей-офф Лиги Европы
    В четверг, 13 декабря, «Дюделанж» на своем поле примет «Бетис» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы F, которая пройдет на «Жози Бартель», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Дюделанж» — «Бетис».
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    «Дюделанж»

    Для «Дюделанжа» уже сам выход в основной раунд Лиги Европы стал большим достижением. Не удивительно, что люксембуржский клуб изначально считался аутсайдером в группе F.

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    По итогам пяти туров данной стадии у команды нет ни одного очка, а есть только пять поражений. Единственное, чем может похвастать коллектив, так это тремя забитыми мячами.

    Тем не менее, 16 пропущенных голов говорит многое о шансах клуба не проиграть и в заключительном матче квартета. В первом поединке он уступил грядущему сопернику на выезде со счетом 0:3.

    «Бетис»

    «Бетис» после четырех туров группового этапа лидирует в группе, имея в своем активе 11 баллов, и опережает «Милан» на один пункта, а «Олимпиакос» — на четыре.

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    В первом туре команда расписала мировую с греческим оппонентом со счетом 0:0. В следующей игре «Огурцы» на своем поле крупно обыграл люксембуржский «Дюделанж» — 3:0.

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    • В противостоянии с итальянцами команда Кике Сетьена добыла четыре очка, после чего переиграла «Олимпиакос» на своем поле с минимальным счетом и обеспечила выход в плей-офф. Клуб пройдет выйдет в 1/16 финала с первого места, если победит, либо «Милан» потеряет очки.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,50, а ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бетис» выиграет, и забьет четыре или более гола за 2,50. 0

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    Прогноз на «Дюделанж» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50. В четверг, 13 декабря, «Дюделанж» на своем поле примет «Бетис» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы F, которая пройдет на «Жози Бартель», начнется в 23:00 по московскому времени.
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