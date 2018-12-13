«Дюделанж» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

В четверг, 13 декабря, «Дюделанж» на своем поле примет «Бетис» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы F, которая пройдет на «Жози Бартель», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Дюделанж» — «Бетис».

«Дюделанж»

Для «Дюделанжа» уже сам выход в основной раунд Лиги Европы стал большим достижением. Не удивительно, что люксембуржский клуб изначально считался аутсайдером в группе F.

Все прогнозы на футбол

По итогам пяти туров данной стадии у команды нет ни одного очка, а есть только пять поражений. Единственное, чем может похвастать коллектив, так это тремя забитыми мячами.

Тем не менее, 16 пропущенных голов говорит многое о шансах клуба не проиграть и в заключительном матче квартета. В первом поединке он уступил грядущему сопернику на выезде со счетом 0:3.

«Бетис»

«Бетис» после четырех туров группового этапа лидирует в группе, имея в своем активе 11 баллов, и опережает «Милан» на один пункта, а «Олимпиакос» — на четыре.

В первом туре команда расписала мировую с греческим оппонентом со счетом 0:0. В следующей игре «Огурцы» на своем поле крупно обыграл люксембуржский «Дюделанж» — 3:0.

В противостоянии с итальянцами команда Кике Сетьена добыла четыре очка, после чего переиграла «Олимпиакос» на своем поле с минимальным счетом и обеспечила выход в плей-офф. Клуб пройдет выйдет в 1/16 финала с первого места, если победит, либо «Милан» потеряет очки.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,50, а ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Бетис» выиграет, и забьет четыре или более гола за 2,50. 0