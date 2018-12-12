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    «Манчестер Сити» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года

    Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Германии Хоффенхайм 1899
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Хоффенхайм»
    Футболисты «Хоффенхайма»
    В заключительном туре Лиги чемпионов группы F английский «Манчестер Сити» на своей арене 12 декабря примет немецкий «Хоффенхайм». Матч начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Хоффенхайм».
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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» уже забронировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. На данный момент они первые в своем квартете и потерять эту позицию они смогут только в случае своего проигрыша и победы «Лиона» над «Шахтером».

    В своей группе команда Гвардиолы теряла очки только с французами, когда сначала на своем поле уступила «ткачам» со счетом 1:2, а в минувшем туре сыграла вничью во Франции — 2:2.

    А вот других оппонентов англичане обыграли. «Хоффенхайм» они одолели на его территории — 2:1, а украинский коллектив «МанСити» разгромил в обеих встречах (3:0 — в гостях и 6:0 — дома).

    На внутренней арене «голубая луна» потеряла лидирующую позицию, проиграв в последней игре чемпионата на выезде «Челси» со счетом 0:2. Теперь турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», опережая «Сити» на один балл.

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    «Хоффенхайм»

    Проиграв в прошлой туре на своей арене «Шахтеру» (2:3), «деревенские» опустились на последнее место в группе F, сохраняя только призрачные шансы на попадание в Лигу Европы.

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    Для этого «Хоффенхайму» обязательно нужно брать три очка в игре с англичанами и надеяться на проигрыш «Шахтера» в домашнем поединке с «Лионом».

    В своем квартете дружина Юлиана Нагельсмана две игры проиграла и три свела вничью. Уступила в на своей территории украинской команде и «МанСити» (1:2). Поделила очки с «Шахтером» (2:2) и в двух матчах с «Лионом» (3:3 и 2:2).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В чемпионате Германии после 14 туров «Хоффенхайм» идет на седьмой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка и уступает топ-4 три балла. В последнем матче в Бундеслиге «деревенские» поделили очки с «Вольфсбургом» (2:2) в гостях.

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.20, победа «Хоффенхайма» — 14.50, ничья — 7.70.

    «МанСити», который решил задачу с выходом в плей-офф турнира, будет не обременен игрой на результат и сыграет в свое удовольствие, что даст некоторые шансы гостям.

    Думаем, что при таком раскладе оппоненты смогут обменяться результативными ударами. 0

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74. В заключительном туре Лиги чемпионов группы F английский «Манчестер Сити» на своей арене 12 декабря примет немецкий «Хоффенхайм». Матч начнется в 23:00 по Москве.
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