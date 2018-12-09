«Краснодар» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России 9 декабря 2018 года

В матче 17-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» встретится с «Уфой». Матч пройдет на арене «Краснодар» 9 декабря и начнется в 16:30 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Уфа».

«Краснодар»

На счету команды Мурада Мусаева — девятиматчевая беспроигрышная серия с 7 победами и 2 ничьими во всех турнирах, которая началась в октябре.

В РПЛ в ноябре «быки» одержали три ньчих подряд — обыграли дома «Енисей» и тульский «Арсенал» с одинаковым счетом 3:0, после чего отвлеклись на матч Лиги Европы, где на своем поле одержал волевую победу над «Аксихасром» (2:1).

Затем, дома «Краснодар» победил «Урал» (2:0), а в последнем матче прервал победную серию, сыграв вничью с «Ростовом» (2:2) в Кубке России.

После 16 туров «Краснодар» с 32 очками занимает второе место в таблице, на 2 очка отставая от «Зенита». Разница мячей 30-12, лучшие бомбардиры — Ари и Виктор Классон с 6 голами, еще 5 мячей забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Матч из-за травмы может пропустить Виктор Классон.

«Уфа»

Уфимцы начали ноябрь с домашнего поражения от «Крыльев Советов» (1:2), после чего неожиданно для всех победили на выезде московский «Спартак» (2:0).

Во время перерыва на матчи сборных уфимцы успели выиграть коммерческий мини-турнир на Кипре, после чего, вернувшись, уступили на выезде «Оренбургу» (0:0), а в последнем гостевом матче разошлись миром с «Анжи» (0:0).

После 16 туров «Уфа» с 15 очками на 14-м месте. Разница мячей 11-17, лучший бомбардир Сильвестр Игбоун — 3 гола.

В предстоящем матче может не сыграть травмированный защитник Боян Йокич.

Календарь и таблица РПЛ

В первом круге «Уфа» проиграла дома 0:1. В прошлем сезоне уфимы тоже уступили дома 0:1, но на выезде одержали победу 1:0.

Прогноз

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом матча. На победу команды Мусаева дается коэффициент 1,45, тогда как на ничью — 4,25, а на успех «Уфы» — 7,93.

Большая часть победной серии «быков» пришлась на домашние матчи, где даже неудачно играя, как с «Акхисаром», они вырывали победы при своих трибунах. Прогнозируем, что и в матче с «Уфой» кубанцы добавят в копилку три очка.

Краснодарский клуб забивает много, тогда как у уфимской команды с атакой проблема, но больше двух мячей они пропускают редко. Ставим на «низ». Не исключено, что гостям не удастся отличиться. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,55. 0