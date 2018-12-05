«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 5 декабря 2018 года

5 декабря в 23:00 по мск состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Олд Траффорд» встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

«МЮ»

«Манчестер Юнайтед» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. На счету манкунианцев шесть побед, четыре ничьи и четыре поражения.

В ноябрьских встречах АПЛ «Красные Дьяволы» обыграли «Борнмут» (2:1), разошлись миром с «Кристал Пэлас» (0:0), проиграли «Манчестер Сити» (1:3). А в первом поединке декабря довольствовались лишь ничьей против «Саутгемптона» (2:2), хотя и вовсе уступали 0:2.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью не знают побед на внутренней арене уже три матча кряду. И если бы не спорный гол в ворота «Янг Бойз» (1:0) от Маруана Феллаини на последних минутах в Лиге чемпионов, то безвыигрышная серия коснулась бы всех турниров и составила четыре поединка.

«Арсенал»

Когда «Арсенал» проиграл в первых двух стартовых турах, казалось, что команду ожидает продолжение той же истории, что она переживала при Арсене Венгере. Тем не менее, правы были те, кто указывал на то, что эти поражения случились против «Манчестер Сити» и «Челси», поэтому «Канониров» рано хоронить.

Начиная с третьего тура АПЛ коллектив отметился 11-матчевой победной серией во всех турнирах, благодаря чему быстро стал участником борьбы за место в Лиге чемпионов. Соперником, который его остановил, стал «Кристал Пэлас» — земляки сыграли вничью 2:2.

Именно с этого поединка началась пусть небольшая — три встречи, но все же безвыигрышная серия подопечных Унаи Эмери в чемпионате. Тем не менее, к северолондонскому дерби клуб подходит с тремя победами кряду во всех турнирах, предыдущая из которых — над «Тоттенхэмом» (4:2) — позволила подняться на четвертое место.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,37, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0