«Вест Хэм» — «Кардифф». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 4 декабря 2018 года

Во вторник, 4 декабря, в рамках 15 тура чемпионата Англии в Лондоне на «Олимпийском стадионе» встретятся команды «Вест Хэм» и «Кардифф». Поединок начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Кардифф».

«Вест Хэм»

В нынешнем сезоне АПЛ команда Мануэля Пеллегрини играет не так уверенно как хотелось бы самому тренеру. На данный момент «Вест Хэм» находится на 13 месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 15 очков.

Нестабильность игры лондонского клуба отлично демонстрирует статистика. За последние 6 встреч было набрано всего 8 пунктов. Что касается домашних матчей, то в 6 последних поединках «молотобойцам» удалось собрать 7 зачетных баллов.

Последний матч команда проводила с «Ньюкаслом» на выезде. Никто такого не ожидал, но гости сумели одержать уверенную победу над «сороками» со счетом 0-3. «Вест Хэм» умеет подносить сюрпризы болельщикам.

Все прогнозы на АПЛ

За 14 туров лондонский клуб забил 17 мячей и пропустил 22, что говорит об отрицательной разнице мячей. Кроме того, стоит отметить, что в последних 6 матчах «Юнайтед» забил и пропустил одинаковое количество мячей — девять.

Из состава на время вылетели Рид, Лансини, Санчес, Ярмоленко и Фредерикс. Все эти игроки находятся в лазарете.

«Кардифф»

Команда Нила Уорнока сейчас занимает 16 место, а на счету валлийского клуба 11 пунктов. На общем плане «Кардифф» не так сильно отличается от своего оппонента. За 6 последних игр в АПЛ «синие птицы» собрали 9 зачетных пунктов. Тем не менее в шести последних выездных встречах «Сити» добыло только 1 очко.

Только при этом стоит учитывать, что команда три раза кряду за это время встречалась с тремя командами из ТОП-5 нынешнего розыгрыша английского первенства.

Перед выездом в Лондон валлийская команда принимала на своем поле «Волверхэмптон». Проигрывая после первого тайма, подопечные Уорнока сумели переломить ход поединка и дважды отличиться во второй половине встречи. Это свидетельствует о характере игроков «Кардифф».

По забитым и пропущенным мячам расклад практически такой же, как и в случае с «Вест Хэмом». За 14 туров было забито 13 и пропущено 27 голов. В шести последних встречах «Кардифф» 9 раз огорчил соперников и 10 раз пропустил.

В лазарете команды находятся Зохоре, Ричардс, Каннингем и Беннетт.

Очные встречи

Последний матч между этими двумя командами проходил в 2014 году в рамках Премьер-лиги. Тогда «молотобойцы» выиграли на выезде 0-2. За шесть последних игр не было ни одной ничьей. При этом во всех этих поединках победу одерживал именно «Вест Хэм», забивая по 2-3 мяча в ворота соперника.

Что касается лондонских встреч, то в 6 матчах 5 раз побеждал «Юнайтед» и один раз «Сити».

Прогноз

Обе команды пока что играют не совсем стабильно. Также они практически одинаково забивают и пропускают. Лучшие бомбардиры своих клубов во вторник будут на поле. Речь идет об Арнаутовиче и Патерсоне. Вполне вероятен исход с большим количеством забитых голов. Таким образом, исход «тотал больше 2,5» за 1,85 кажется вполне правдоподобным.

Кроме того, имеет смысл ставка на то, что обе команды отметятся забитыми мячами в предстоящем матче. Вариант «обе забьют» предлагается с коэффициентом 1,80.

Судя по статистике очных встреч «Вест Хэм» является явным фаворитом матча. На его победу дают коэффициент 1,71. Учитывая разгромную выездную победу над «Ньюкаслом» можно поставить на «молотобойцев». 0