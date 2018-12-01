«Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 1 декабря 2018 года

«Бавария» не может выиграть вот уже три матча кряду в Бундеслиге

«Бавария» не может выиграть вот уже три матча кряду в Бундеслиге AS

В субботу, 1 декабря, в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» будет принимать на своем поле «Баварию». Начало матча — в 17:30 по мск. Прогноз на «Вердер» — «Бавария».

«Вердер»

До конца октября подопечные Флориана Кофельдта проиграли всего лишь один раз, когда в шестом туре чемпионата Германии они уступили на выезде «Штутгарту» (1:2). Тогда как «Музыкантам» было достаточно набрать три очка для того, чтобы подняться на вторую строку в турнирной таблице.

Тем не менее, «Вердер» крупно проиграл «Байеру» со счетом 2:6. Это, судя по всему, стало шоком не только для фанатов бременцев, но и самих футболистов клуба, ведь с тех пор они выиграли только один раз в пяти матчах и опустились на седьмое место.

Более того, эта единственная победа была одержана в кубке страны над заштатным «Вайше Фленсбургом» (5:1). Поражение ганзеатов от «Аптекарей» стало первым из трех кряду в Бундеслиге, и только в предыдущем туре они сумели сыграть вничью.

«Бавария»

«Бавария» перед 13-м туром немецкого первенства расположилвсь на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Команда отстает от первой строки уже на девять баллов, от четвертой — на один пункт.

В игре позапрошлого тура мюнхенцы прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, уступив в выездном матче дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3. Но самое плохое для коллектива то, что он уже три тура кряду не знает побед.

Показательным в нынешних проблемах «ротен» стал предыдущий матч в национальном первенстве, где они дома упустили победу, ведя 3:1 к 77-й минуте против одного из аутсайдеров «Фортуны». Впрочем, разгром, учиненный посреди недели «Бенфике» (5:1) в Лиге чемпионов, мог улучшить настроение дружине Нико Ковача.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,50, а ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0