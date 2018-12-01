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    «Оренбург» — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ 1 декабря 2018 года

    РПЛ Футбол России Оренбург Крылья Советов
    Прогноз на «Оренбург» — «Крылья Советов»
    Футболисты «Оренбурга»
    В субботу, 1 декабря, в 16 туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своей арене сразится с «Крыльями Советов». Начало поединка — в 16:30 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Крылья Советов».
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    «Оренбург»

    «Оренбург» накануне провел первый поединок четвертьфинальной стадии Кубка России, в котором на своей арене уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:4

    Это поражение стало для «газовиков» вторым за последние восемь встреч. Также они уступили в 14 туре РПЛ на выезде «Уралу» со счетом 1:2, и т.с. прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

    В последнем поединке чемпионата подопечные Владимира Федотова на своей территории минимально одолели «Уфу» — 1:0. С таким же результатом они переиграли и «Рубин» в 13 игровом дне РПЛ.

    С 22 очками после первого круга «сине-белые» расположились на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая пятой строке только один баллов.

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    • На своем поле в этом розыгрыше РПЛ «бело-синие» провели семь встреч, где добыли три победы при двух ничьих и двух поражениях, разница мячей — 5:4. Последние две домашние встречи они выиграли, а не пропускают уже три игры подряд.

    «Крылья Советов»

    «Волжане» после первой половины чемпионата занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков и отстают от 12 строки на два балла.

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    После выездной победы в начале ноября над «Уфой» (2:1) в рамках 13 тура, самарцы затем выдали два подряд поражения в играх чемпионата.

    Были повержены на своей территории грозненским «Ахматом» со счетом 1:2, а в минувшем туре проиграли в Москве «Спартаку» (1:3) в первом матче Кононова.

    Семь выездных матчей в этом розыгрыше РПЛ принесли «Крыльям» две победы, одну ничью и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 6:12.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом круге «Оренбург» разгромил в Самаре «Крылья Советов» со счетом 3:0. А в минувшем сезоне оппоненты играли в ФНЛ, где оренбуржцы на своем поле взяли верх — 3:2, в ответной игре была ничья — 0:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 2.20, победа «Крыльев Советов» — 4.00, ничья — 3.05.

    «Газовики» хоть и проиграли в кубковой игре, но команда Федотова в чемпионате все равно выступает неплохо. Самарцы даже после смены наставника еще не особо блещут положительными результатами, но забивать стали больше.

    Прогнозируем, что команды смогут обменяться голами. 0

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    Прогноз на «Оренбург» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.44. В субботу, 1 декабря, в 16 туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своей арене сразится с «Крыльями Советов». Начало поединка — в 16:30 по мск.
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