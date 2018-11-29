ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Колорадо»НХЛ. 36 сейвов Варламова, две передачи Проворова и 10 подряд победа «Баффало» ЦСКА — «Виктория»ЦСКА не заслужил победы своим отношением к игре Юрген КлоппЭволюция «Ливерпуля». Шесть ключевых изменений в команде Клоппа
  • 11:03
    • «Северсталь» назвала имя нового главного тренера
  • 10:04
    • «Бока Хуниорс» требует дисквалификации «Ривер Плейта»
  • 09:37
    • Зобнин: После чемпионата мира было предложение из Германии
  • 08:05
    • «Денвер» разгромил «Лос-Анджелес», «Торонто» в гостях обыграл «Мемфис»
  • 01:04
    • «Бавария» разгромила «Бенфику», лишив ее шансов на выход в плей-офф
  • 00:58
    • «Лион» и «Манчестер Сити» победителя не определили
  • 00:56
    • «МЮ» вырвал победу у «Янг Бойз», отправив «Валенсию» в Лигу Европы
    Все новости спорта

    Как на «Севилью» повлияет лидерство в Примере?

    «Стандард» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА 29 ноября 2018 года

    Лига Европы Стандард Севилья Футбол Испании
    Прогноз на «Стандард» — «Севилья»
    В первом круге «Севилья» разгромила «Стандард» 5:1
    В рамках 5-го тура ЛЕ «Стандард» 29 ноября примет «Севилью». Начало матча — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Стандард» — «Севилья».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Стандард»

    Для «Стандарда» текущий сезон складывается тяжело. Команда может несколько матчей кряду не выигрывать, причем проигрывая чаще, чем играя вничью, после чего отметиться серией побед.

    Не удивительно, что в группе J Лиги Европы подопечные Мишеля Прюдомма идут на третьем месте с отставанием в три очка от своего грядущего соперника. Что еще плохо для клуба из Льежа, в первом круге он уступил андалусцам с разгромным счетом 1:5.

    Плохо как для амбиций коллектива все происходит и на внутренней арене. По итогам 16-ти туров бельгийского первенства он занимает шестую строчку с отставанием в 11 баллов от лидера «Генка».

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    «Севилья»

    Нынешний сезон пока что весьма удачно складывается для «Севильи». Команда редко проигрывает, а после некоторого спада в начале ноября выиграла три матча кряду, тогда как уже семь поединков не знает горечи поражений во всех турнирах.

    В своей группе Лиги Европы коллектив считался фаворитом, но лидером является не он, а «Краснодар», выигравший у «рохибланкос» на своем поле в первом круге. Тем не менее, испанский клуб все равно близок к плей-офф, занимая второе место с девятью очками.

    Дела же в национальном первенстве обстоят лучше не придумаешь. По итогам 13-ти туров подопечные Пабло Мачина лидируют в таблице, опережая на одно очко «Барселону» и на два — «Атлетико».

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,33, а ничья — в 3,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Арсенал Тула
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Сегодня в 20:55
    •  2.35
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:55
    •  1.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Монако
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ливерпуль
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Интер
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч ПСВ — Барселона
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Порту — Шальке
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Брюгге
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Црвена Звезда
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Завтра в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Рапид
  • Завтра в 18:50
    •  1.96
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Киев
  • Завтра в 18:50
    •  2.07
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ЦСКА — «Виктория»
  • ЦСКА не заслужил победы своим отношением к игре
    • 02:12     Евгения Медведева
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
    • 14:01 26/11/2018     Себастьян Дриусси
  • План «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов»
    • 09:02 26/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Стандард» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10. В рамках 5-го тура ЛЕ «Стандард» 29 ноября примет «Севилью». Начало матча — в 23:00 по Москве.
    Тоже интересно
    Футболисты «Реала» Футбол «Элита» выходит из-под контроля. УЕФА нужно действовать жесткоЛига чемпионов это подтверждает Вчера в 21:300
  • 00:53
    • «Шахтер» вырвал победу у «Хоффенхайма»
  • 00:53
    • Гол Манджукича вывел «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 00:46
    • «Реал» обыграл «Рому» и вышел в плей-офф с первого места в группе
    ЦСКА — «Виктория» Футбол ЛЧ. ЦСКА опустился на последнее место, «Рома» проиграла «Реалу»Результаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Заработает ли «Локомотив» первые очки в этой ЛЧ?
  • 2.35
    •
  • 11:17
    • Моуринью сообщил, что де Хеа хочет остаться в «МЮ»
  • 09:50
    • Солари: «Реал» всегда будет фаворитом Лиги чемпионов
  • 08:18
    • «Лестер» пробился в 1/4 финала Кубка английской лиги
    «Вашингтон» одержал шестую победу подряд Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Дадонова и шайба ОвечкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 ноября Вчера в 08:330
  • 23:36
    • ЦСКА не заслужил положительного итога, заявил Гончаренко
  • 22:47
    • ЦСКА проиграл «Виктории», почти лишившись шансов на Лигу Европы
  • 22:47
    • «Аякс» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие