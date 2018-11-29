«Стандард» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА 29 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура ЛЕ «Стандард» 29 ноября примет «Севилью». Начало матча — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Стандард» — «Севилья».

«Стандард»

Для «Стандарда» текущий сезон складывается тяжело. Команда может несколько матчей кряду не выигрывать, причем проигрывая чаще, чем играя вничью, после чего отметиться серией побед.

Не удивительно, что в группе J Лиги Европы подопечные Мишеля Прюдомма идут на третьем месте с отставанием в три очка от своего грядущего соперника. Что еще плохо для клуба из Льежа, в первом круге он уступил андалусцам с разгромным счетом 1:5.

Плохо как для амбиций коллектива все происходит и на внутренней арене. По итогам 16-ти туров бельгийского первенства он занимает шестую строчку с отставанием в 11 баллов от лидера «Генка».

«Севилья»

Нынешний сезон пока что весьма удачно складывается для «Севильи». Команда редко проигрывает, а после некоторого спада в начале ноября выиграла три матча кряду, тогда как уже семь поединков не знает горечи поражений во всех турнирах.

В своей группе Лиги Европы коллектив считался фаворитом, но лидером является не он, а «Краснодар», выигравший у «рохибланкос» на своем поле в первом круге. Тем не менее, испанский клуб все равно близок к плей-офф, занимая второе место с девятью очками.

Дела же в национальном первенстве обстоят лучше не придумаешь. По итогам 13-ти туров подопечные Пабло Мачина лидируют в таблице, опережая на одно очко «Барселону» и на два — «Атлетико».

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,33, а ничья — в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0