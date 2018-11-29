«Стандард» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА 29 ноября 2018 года

«Стандард»
Для «Стандарда» текущий сезон складывается тяжело. Команда может несколько матчей кряду не выигрывать, причем проигрывая чаще, чем играя вничью, после чего отметиться серией побед.
Не удивительно, что в группе J Лиги Европы подопечные Мишеля Прюдомма идут на третьем месте с отставанием в три очка от своего грядущего соперника. Что еще плохо для клуба из Льежа, в первом круге он уступил андалусцам с разгромным счетом 1:5.
Плохо как для амбиций коллектива все происходит и на внутренней арене. По итогам 16-ти туров бельгийского первенства он занимает шестую строчку с отставанием в 11 баллов от лидера «Генка».
«Севилья»
Нынешний сезон пока что весьма удачно складывается для «Севильи». Команда редко проигрывает, а после некоторого спада в начале ноября выиграла три матча кряду, тогда как уже семь поединков не знает горечи поражений во всех турнирах.
В своей группе Лиги Европы коллектив считался фаворитом, но лидером является не он, а «Краснодар», выигравший у «рохибланкос» на своем поле в первом круге. Тем не менее, испанский клуб все равно близок к плей-офф, занимая второе место с девятью очками.
Дела же в национальном первенстве обстоят лучше не придумаешь. По итогам 13-ти туров подопечные Пабло Мачина лидируют в таблице, опережая на одно очко «Барселону» и на два — «Атлетико».
Прогноз
Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,33, а ничья — в 3,80.
Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0