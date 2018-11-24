«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 13-го тура первенства Англии по футболу 24 ноября 2018 года

«Вест Хэм»
Результаты последних матчей немного подправили положение дел команды Мануэля Пеллегрини. После 12-ти туров «Вест Хэм» идет уже на 13-м месте с активом в 12 очков.
После двух минимальных поражений в конце октября («Брайтон» и «Тоттенхэм» — по 0:1) «молотобойцы» за три последующих матча взяли верх над «Бёрнли» (4:2) и дважды сыграли вничью («Лестер» и «Хаддерсфилд» — по 1:1).
Причем в матче с лисами лондонцы играли в меньшинстве с 38-й минуты, но вели в счете до 89-й. Чуток не дотерпели и упустили Ндиди, тот забил.
«Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола имеет полное право жаловаться на международный перерыв. Уже не первый раз испанец страдает от того, что игроки его клуба получают травмы в матчах за свою сборную.
В этот раз героем пал только-только засверкавший Бернарду Силва. У португальца мышечная травма, и он вряд ли сыграет в ближайшем поединке.
Но длина скамейки позволяет Гвардиоле тасовать состав на разный манер. В любом случае его модель предусматривает именно командную игру, в которой незаменимых нет. Что доказало отсутствие Кевина Де Брёйне.
Главный распасовщик прошлого сезона будет восстанавливаться до начала декабря, а «Манчестер Сити» все равно лидирует в таблице с отрывом в два очка от «Ливерпуля» и диким преимуществом по забитым голам — всего 36 за 12 матчей.
Прогноз
Не видим препятствий для «Манчестер Сити» начать делать свое дело со стартовым свистком. Прогнозируем активное начало и моменты в обе стороны первые 10-12 минут.
После этого импульса моменты должны идти в одном направлении. Угадайте, в каком…
Словом, предлагаем поставить на «1 тайм: П2» за 1,67. 0