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    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 13-го тура первенства Англии по футболу 24 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Манчестер Сити
    Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
    Бернарду Силва
    24 ноября в 13-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет в Лондоне «Манчестер Сити». Начало поединка — в 18:00 по Москве. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».
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    «Вест Хэм»

    Результаты последних матчей немного подправили положение дел команды Мануэля Пеллегрини. После 12-ти туров «Вест Хэм» идет уже на 13-м месте с активом в 12 очков.

    После двух минимальных поражений в конце октября («Брайтон» и «Тоттенхэм» — по 0:1) «молотобойцы» за три последующих матча взяли верх над «Бёрнли» (4:2) и дважды сыграли вничью («Лестер» и «Хаддерсфилд» — по 1:1).

    Причем в матче с лисами лондонцы играли в меньшинстве с 38-й минуты, но вели в счете до 89-й. Чуток не дотерпели и упустили Ндиди, тот забил.

    «Манчестер Сити»

    Хосеп Гвардиола имеет полное право жаловаться на международный перерыв. Уже не первый раз испанец страдает от того, что игроки его клуба получают травмы в матчах за свою сборную.

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    В этот раз героем пал только-только засверкавший Бернарду Силва. У португальца мышечная травма, и он вряд ли сыграет в ближайшем поединке.

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    • Но длина скамейки позволяет Гвардиоле тасовать состав на разный манер. В любом случае его модель предусматривает именно командную игру, в которой незаменимых нет. Что доказало отсутствие Кевина Де Брёйне.

    Все прогнозы на АПЛ

    Главный распасовщик прошлого сезона будет восстанавливаться до начала декабря, а «Манчестер Сити» все равно лидирует в таблице с отрывом в два очка от «Ливерпуля» и диким преимуществом по забитым голам — всего 36 за 12 матчей.

    Прогноз

    Не видим препятствий для «Манчестер Сити» начать делать свое дело со стартовым свистком. Прогнозируем активное начало и моменты в обе стороны первые 10-12 минут.

    После этого импульса моменты должны идти в одном направлении. Угадайте, в каком…

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. 24 ноября в 13-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет в Лондоне «Манчестер Сити». Начало поединка — в 18:00 по Москве.
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