«Уотфорд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ 24 ноября 2018 года

«Уотфорд»
«Золотой» коллектив Хавьера Грасии очень хорошо показывает себя в нынешнем сезоне. После 12-ти туров «Уотфорд» идет на седьмом месте с 20-ю набранными очками.
До вожделенного еврокубкового места всего четыре зачетных пункта, но и «Арсенал» просто так слезать с насеста не планирует.
Последний тур «шершни» проводили на выезде против «Саутгемптона». Проиграв по общему количеству моментов (12-14), парни Хавьера Грасии выиграли в эффективности (6-4 по попаданиям в створ). Пропустили первыми, но отыграли за восемь минут до конца.
«Ливерпуль»
Отставание от «Манчестер Сити» после 12-ти туров — всего два очка. Но это та ситуация, когда «близок локоток, а не укусишь».
«Горожане» очень уверенно идут во внутреннем первенстве, и по манчестерскому дерби можно сказать, что в ближайшее время терять очки они не планируют.
А вот Юргену Клоппу хватает головной боли, ведь его команда никак не может выиграть выездной поединок на международной арене. Оба матча на чужой земле «Ливерпуль» проиграл.
Сначала — «Наполи» (0:1), а потом и «Црвене Звезде» (0:2). В последнем туре АПЛ «мерсисайдцы» обыграли «Фулхэм», забив «коттеджерам» два безответных мяча (2:0).
Прогноз
Этот матч — отличная возможность для команды Юргена Клоппа потренироваться в мастерстве игры на чудом стадионе. Соперник не откровенный слабак и вполне способен удивить.
Поэтому прогнозируем обоюдоострую игру. Особенно в первом тайме. По нашему мнению, это вполне может привести к голам в обе стороны.
Наша ставка — «Обе забьют» за 1,75. 0