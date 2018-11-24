«Уотфорд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ 24 ноября 2018 года

В 13-м туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» 24 ноября примет «Ливерпуль». Матч начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Уотфорд» — «Ливерпуль».

«Уотфорд»

«Золотой» коллектив Хавьера Грасии очень хорошо показывает себя в нынешнем сезоне. После 12-ти туров «Уотфорд» идет на седьмом месте с 20-ю набранными очками.

До вожделенного еврокубкового места всего четыре зачетных пункта, но и «Арсенал» просто так слезать с насеста не планирует.

Последний тур «шершни» проводили на выезде против «Саутгемптона». Проиграв по общему количеству моментов (12-14), парни Хавьера Грасии выиграли в эффективности (6-4 по попаданиям в створ). Пропустили первыми, но отыграли за восемь минут до конца.

«Ливерпуль»

Отставание от «Манчестер Сити» после 12-ти туров — всего два очка. Но это та ситуация, когда «близок локоток, а не укусишь».

«Горожане» очень уверенно идут во внутреннем первенстве, и по манчестерскому дерби можно сказать, что в ближайшее время терять очки они не планируют.

А вот Юргену Клоппу хватает головной боли, ведь его команда никак не может выиграть выездной поединок на международной арене. Оба матча на чужой земле «Ливерпуль» проиграл.

Календарь и таблица АПЛ

Сначала — «Наполи» (0:1), а потом и «Црвене Звезде» (0:2). В последнем туре АПЛ «мерсисайдцы» обыграли «Фулхэм», забив «коттеджерам» два безответных мяча (2:0).

Прогноз

Этот матч — отличная возможность для команды Юргена Клоппа потренироваться в мастерстве игры на чудом стадионе. Соперник не откровенный слабак и вполне способен удивить.

Поэтому прогнозируем обоюдоострую игру. Особенно в первом тайме. По нашему мнению, это вполне может привести к голам в обе стороны.

Наша ставка — «Обе забьют» за 1,75. 0