«Ньюкасл» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч 12-го тура АПЛ 10 ноября 2018 года

12-й тур чемпионата Англии 10 ноября сведет на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» местный «Ньюкасл» и приезжий «Борнмут». Старт поединка намечен на 18:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Борнмут».

«Ньюкасл»

Ура! В прошлом туре «Ньюкасл» одержал первую победу в сезоне. Ну, все — держись «Ман Сити»! Если серьезно, то минимальная победа над «Уотфордом» (1:0) была не совсем по игре и с большой подачки соперника.

Но она была, и она есть. Остается гадать, зарядит ли это команду Рафаэля Бенитеса на новые свершения? В принципе, вполне возможно — на месяц вперед у «сорок» нет ни одного гранда. Самый серьезный соперник — «Эвертон», с которым «Тун» встретится начале декабря.

Отметим, что «Ньюкасл» хоть и не побеждал, а все-таки минимальные достижения «достигал». Например, за 11 туров подопечные Бенитеса пропустили 14 голов. То есть в полтора раза меньше, чем все ближайшие конкуренты. Это и позволяет пока не попасть в зону вылета.

«Борнмут»

Однако посмотрим на ситуацию с другой стороны. В применении к уровню соперников «Борнмут» с некоторой оговоркой можно назвать таким себе «грандом» для «Ньюкасла».

Все-таки команда Эдди Хау после 11-ти матчей занимает почетное 6-е место в турнирной таблице. Только «вишни», в отличие от ближайшего соперника, прервали позитивную серию — до матча с «Манчестер Юнайтед» «Борнмут» не проигрывал четыре игры.

Календарь и таблица АПЛ

Да и в самом поединке с «дьяволами» выглядели очень неплохо: забили первыми, до перерыва активно атаковали и прессинговали. Но второй тайм — это время команды Моуринью. Вот она на 92-й минуте и выцарапала победу усилиями Рашфорда (1:2 в пользу «манкунианцев»).

Прогноз

Ждем «низа». Причем по многим показателям сразу. Но сосредоточимся на главном — голах. Три последних поединка «Ньюкасла» вместили в себя всего-то два гола.

Да, у «Борнмута» наоборот — все три игры закончились ровно с тремя голами. Но мы верим, что желание и способности «Ньюкасла» одновременно не дадут разгуляться «вишневой» атаке и помешают забить самим больше одного гола.

Поэтому наша ставка — «ТМ 2,5» за 1,86. 0