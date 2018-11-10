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    «Ньюкасл» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч 12-го тура АПЛ 10 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Борнмут
    Прогноз на «Ньюкасл» — «Борнмут»
    Рафаэль Бенитес
    12-й тур чемпионата Англии 10 ноября сведет на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» местный «Ньюкасл» и приезжий «Борнмут». Старт поединка намечен на 18:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Борнмут».
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    «Ньюкасл»

    Ура! В прошлом туре «Ньюкасл» одержал первую победу в сезоне. Ну, все — держись «Ман Сити»! Если серьезно, то минимальная победа над «Уотфордом» (1:0) была не совсем по игре и с большой подачки соперника.

    Но она была, и она есть. Остается гадать, зарядит ли это команду Рафаэля Бенитеса на новые свершения? В принципе, вполне возможно — на месяц вперед у «сорок» нет ни одного гранда. Самый серьезный соперник — «Эвертон», с которым «Тун» встретится начале декабря.

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    • Отметим, что «Ньюкасл» хоть и не побеждал, а все-таки минимальные достижения «достигал». Например, за 11 туров подопечные Бенитеса пропустили 14 голов. То есть в полтора раза меньше, чем все ближайшие конкуренты. Это и позволяет пока не попасть в зону вылета.

    «Борнмут»

    Однако посмотрим на ситуацию с другой стороны. В применении к уровню соперников «Борнмут» с некоторой оговоркой можно назвать таким себе «грандом» для «Ньюкасла».

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    Все-таки команда Эдди Хау после 11-ти матчей занимает почетное 6-е место в турнирной таблице. Только «вишни», в отличие от ближайшего соперника, прервали позитивную серию — до матча с «Манчестер Юнайтед» «Борнмут» не проигрывал четыре игры.

    Календарь и таблица АПЛ

    Да и в самом поединке с «дьяволами» выглядели очень неплохо: забили первыми, до перерыва активно атаковали и прессинговали. Но второй тайм — это время команды Моуринью. Вот она на 92-й минуте и выцарапала победу усилиями Рашфорда (1:2 в пользу «манкунианцев»).

    Прогноз

    Ждем «низа». Причем по многим показателям сразу. Но сосредоточимся на главном — голах. Три последних поединка «Ньюкасла» вместили в себя всего-то два гола.

    Да, у «Борнмута» наоборот — все три игры закончились ровно с тремя голами. Но мы верим, что желание и способности «Ньюкасла» одновременно не дадут разгуляться «вишневой» атаке и помешают забить самим больше одного гола.

    Поэтому наша ставка — «ТМ 2,5» за 1,86. 0

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86. 12-й тур чемпионата Англии 10 ноября сведет на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» местный «Ньюкасл» и приезжий «Борнмут». Старт поединка намечен на 18:00 мск.
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