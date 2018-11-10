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    «Шпоры» не станут отдыхать

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 10 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Тоттенхэм
    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»
    Тоби Алдервейрелд
    В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Тоттенхэм». Матч состоится 10 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».
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    «Кристал Пэлас»

    Последние матчи. Немного странно, но турнирная ситуация у команды Роя Ходжсона порядком лучше, чем могла бы быть. Несмотря на шестиматчевую серию без побед (пять — конкретно в чемпионате). При этом пять из этих шести — поражения, три — «сухие».

    Словом, при таком раскладе занимать 14-е место и на два очка возвышаться над зоной вылета — очень даже неплохой результат. Относительно, конечно же.

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    • Будущие матчи. Ближайший календарь не сулит «Кристал Пэлас» ничего хорошего. После «Тоттенхэма» сразу придется ехать в «Театр Мечты» к «Манчестер Юнайтед». Но даже если не считать матчей с грандами, все равно поединки против прямых конкурентов («Бёрнли», «Брайтон», «Вест Хэм») — это всегда дополнительные нервы.

    Фишка. Не совсем подходящее слово. «Главная проблема» было бы лучше. Короче, на «Селхерст Парк» «стекольщики» еще не выигрывали и в пяти матчах забили всего два мяча.

    «Тоттенхэм»

    Последние матчи. После обидного упущения в первом матче с «ПСВ» в Лиге чемпионов (2:2) и поражения от «Манчестер Сити» в АПЛ (0:1) последовали три подряд победы (одна в Кубке лиги). В том числе и над упомянутым клубом из Эйндховена (2:1).

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    Будущие матчи. Если «Пэлас» скоро будет тяжеловато, то команде Маурисио Почеттино будет просто архисложно. Во-первых, пошла нагрузка во внутреннем первенстве: «Тоттенхэм» сыграет с «Челси» и «Арсеналом».

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    • Во-вторых, в Лиге чемпионов еще не все потеряно и можно зацепиться за выход. Потому следующий поединок против «Интера» во многом станет решающим.

    Календарь и таблица АПЛ

    Фишка. «Тоттенхэм» — единственная команда английской Премьер-лиги, которая еще не играла вничью в новом сезоне. Наверное, потому что средняя реализация своих моментов на чужих полях у «шпор» составляет 18,4%.

    Прогноз

    Последние пять личных встреч с учетом всех турниров заканчивались с одинаковым исходом — победой «Тоттенхэма» со счетом 1:0.

    Нам кажется, что пора бы сменить пластинку. «Шпоры» в хорошей форме, «Кристал Пэлас» — нет. Поэтому прогнозируем, что исход будет в некоей мере парадоксальным: вроде бы команде Почеттино в пору сэкономить силы, а она играет мощно и уверенно.

    Словом, наша ставка — «Ф2 (-1,5)» за 3,20. 0

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20. В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Тоттенхэм». Матч состоится 10 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени.
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