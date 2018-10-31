«Арсенал» — «Блэкпул». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии 31 октября 2018 года

31 октября в рамках 1/8-й финала Кубка футбольной лиги Англии «Арсенал» примет на «Эмирейтс» «Блэкпул». Матч начнется в 22:45 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Блэкпул».

«Арсенал»

В последнем туре Премьер-лиги команда Унаи Эмери прервала свою добротную победную серию. Напомним, что с середины августа «Арсенал» в рамках высшего дивизиона Англии не проигрывал.

Так аот, в последнем туре «канониры» оступились на выезде против «Кристал Пэлас» (2:2). Всю малину испортили два пенальти, которые поставил в ворота гостей арбитр поединка Мартин Аткинсон. Второй — уравновешивающий — пеналь «орлы» реализовали за семь минут до финального свистка.

Но хуже всего не это. Хуже то, что не было толком понятно, за счет чего «Арсенал» планирует спасать ситуацию. Если до этого команда Эмери в среднем за одну выездную игру пробивала более 10-ти раз и достигала точности в 61,5%, то в матче против «Кристал Пэлас» «пушкари» всего дважды попали по воротам.

Что касается Кубка лиги, то на стадии 1/16 лондонцы уверенно прошли «Брентфорд» (3:1). Уверенно по счету, но тоже с вопросами по игре, ведь представитель Чемпионшипа даже перестрелял хозяев поля (14-13 по ударам). Правда, это легко списывается на ротацию: Лено, Гендузи и Смит-Роу — явно не игроки основного состава.

«Блэкпул»

«Мандарины» находятся четко по середине турнирной таблицы своего первенства. Напомним, что «Блэкпул» играет в Первой лиге Англии и в Кубке лиги начинал с самых низов — 1/64-й финала.

Там «приморцы» спокойно прошли конкурента по лиге «Барнсли» (3:1). В следующей стадии при равной игре натужно одолели «Донкастер» (2:1). А в 1/16-й ничего не дали сделать «КПР» — победа 2:0.

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Отметим такую особенность: «Блэкпул» неизменно забивал в первых таймах каждого поединка. Это визитная карточка «Пула». Например, в последних четырех матчах Первой лиги «мандарины» также отличались в воротах соперника еще до перерыва.

Прогноз

Не будем утверждать, что «Блэкпул» 100%-но продолжит свою серию голов в первых таймах, но склоняемся именно к этому варианту.

Подталкивает даже не показатели представителя Первой лиги, а как раз «бока» «Арсенала», ведь в рамках Премьер-лиги «канониры» пропустили 8 из 13-ти голов именно за первые 45 минут.

А в Кубке будут: а) не основной состав и б) недостаточная концентрация. Причем насчет второго мы уверены, кто бы из игроков что не говорил. Так что, каким бы сумасшедшим не был прогноз, мы видим резон рискнуть.

Итак, наша ставка — «1 тайм: "Блэкпул" забьет» за 4,00. 0