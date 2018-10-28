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    Задача — выиграть или внушительно не проиграть

    «Каристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 10-го тура чемпионата Англии 28 октября

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Арсенал
    Прогноз на «Каристал Пэлас» — «Арсенал»
    Петр Чех
    В 10-м туре чемпионата Англии по футболу «Кристал Пэлас» 28 октября примет на своем поле «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по Москве. Прогноз на «Каристал Пэлас» — «Арсенал».
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    «Каристал Пэлас»

    Сентябрь прошел для «Кристал Пэлас» вполне удачно — всего один проигрыш в четырех матчах (один — кубковый). В конце августа была еще победа над «Суонси» как раз в рамках EFL Cup (1:0).

    Однако это не свидетельствует о наборе формы командой Роя Ходжсона. Просто соперники были из зоны вылета. И то, против «Ньюкасла» была нулевая ничья, пусть даже с ощутимым перевесом «стекольщиков».

    Так что удивляться резкому ухудшению результатов команды в октябре не стоит. Напомним, сразу после крупной победы над «Вест Бромвичем» в Кубке лиги (3:0) последовали три подряд поражения в чемпионате.

    Причем за эти три поединка «Кристал Пэлас» отличился всего один раз — в ворота «Борнмута» (1:2). Но отметим, что против «Вулверхэмптона» «орлы» выглядели вполне достойно: 67% владения, 11-7 по ударам, 6-3 по угловым и 14 заработанных штрафных. Да и проиграли всего 0:1.

    «Арсенал»

    Турнирный успех «Арсенала» оживил старых интернет-шутников, которые снова принялись сдувать пыль со своих шуточек о «любимом четвертом месте» «канониров».

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    Однако сами результаты последних матчей несколько поумерили пыл юмористов, ведь в двух крайних поединках «пушкари» настреляли восемь голов. Да и сама игра команды Унаи Эмери вызывает если не восхищение, то уважение.

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    • Ведь «Арсенал» в среднем за один матч проводит 74,1 атаки и более половины из них (45,6) — относятся статистами к опасным. Среднее количество ударов, конечно, не впечатляет (10,6), но точность — очень даже (60%).

    Календарь и таблица АПЛ

    Единственный недочет «канониров» — недостаточно надежная игра в обороне. Лондонцы пропустили больше всех среди топ-5 команд АПЛ (11 голов).

    Прогноз

    Но бояться атаки «Кристал Пэлас» трудно. За девять поединков «орлы» отличились всего пять раз. И что примечательно — ни одного раза дома!

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    • Так что никакие факторы не должны помешать «Арсеналу» выиграть или как минимум внушительно не проиграть. Наш прогноз — «2Х + ТБ 2,5» за 2,10. 0

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    Прогноз на «Каристал Пэлас» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В 10-м туре чемпионата Англии по футболу «Кристал Пэлас» 28 октября примет на своем поле «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по Москве.
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