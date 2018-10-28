«Бордо» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч Лиги 1 28 октября 2018 года

В воскресенье, 28 октября, «Бордо» в рамках 11-го тура французской Лиги 1 на своем поле примет «Ниццу». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Бордо» — «Ницца».

«Бордо»

Проиграв в четверг «Зениту» (1:2) в Лиге Европы на выезде, «Бордо» продлил проигрышную серию до двух матчей подряд. До этого он уступил в гостях «Монпелье» (0:2) в игре чемпионата.

На евроарене дела у «жирондинцев» обстоят хуже некуда, в своей группе они проиграли все три игры и практически лишились шансов пробиться в 1/16 финала турнира.

В чемпионате Франции команда Эрика Бедуэ занимает восьмую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов после 10 игр и отстает от топ-3 на пять пунктов.

Домашние поединки этого сезона в Лиге 1 принесли «жирондинцам» три победы при одном ничейном результате и одном поражении, разница мячей — 9:6.

«Ницца»

«Орлята» после 10 туров французского первенства расположились с 11 очками на 15 строке в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей всего лишь на два балла.

Дружина Патрика Виейра в последних трех матчах чемпионата выиграть не может. При этом обе домашние встречи в этом периоде она проиграла — ПСЖ (0:3) и «Марселю» (0:1), а с выездного поединка привезла ничью с «Тулузой» (1:1).

Выездные игры этого сезона в Лиге 1 принесли «гимнастам» две победы, две ничьи и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 5:4.

В минувшем сезоне команды в Бордо сыграли вничью — 0:0, в Ницце хозяева взяли верх — 1:0. «Жирондинцы» не могут обыграть «орлят» в матчах чемпионата на своем поле уже семь сезонов подряд.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.40.

На победу гостей дают — 3.35, ничья оценена — в 3.25.

«Бордо» в последнее время неудачно играет против «Ниццы» на родной арене. Последнюю викторию в игре чемпионата над «гимназистами» «жирондинцы» праздновали в 2011 году.

Прогнозируем, что хозяева в предстоящем поединке прервут эту серию неудач. 0