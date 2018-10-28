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    Прервет ли «Бордо» домашнюю серию без побед над «Ниццей»?

    «Бордо» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч Лиги 1 28 октября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Бордо Ницца
    Прогноз на «Бордо» — «Ницца»
    «Бордо» — «Ницца»: фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 28 октября, «Бордо» в рамках 11-го тура французской Лиги 1 на своем поле примет «Ниццу». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Бордо» — «Ницца».
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    «Бордо»

    Проиграв в четверг «Зениту» (1:2) в Лиге Европы на выезде, «Бордо» продлил проигрышную серию до двух матчей подряд. До этого он уступил в гостях «Монпелье» (0:2) в игре чемпионата.

    На евроарене дела у «жирондинцев» обстоят хуже некуда, в своей группе они проиграли все три игры и практически лишились шансов пробиться в 1/16 финала турнира.

    В чемпионате Франции команда Эрика Бедуэ занимает восьмую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов после 10 игр и отстает от топ-3 на пять пунктов.

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    • Домашние поединки этого сезона в Лиге 1 принесли «жирондинцам» три победы при одном ничейном результате и одном поражении, разница мячей — 9:6.

    «Ницца»

    «Орлята» после 10 туров французского первенства расположились с 11 очками на 15 строке в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей всего лишь на два балла.

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    Дружина Патрика Виейра в последних трех матчах чемпионата выиграть не может. При этом обе домашние встречи в этом периоде она проиграла — ПСЖ (0:3) и «Марселю» (0:1), а с выездного поединка привезла ничью с «Тулузой» (1:1).

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    • Выездные игры этого сезона в Лиге 1 принесли «гимнастам» две победы, две ничьи и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 5:4.

    В минувшем сезоне команды в Бордо сыграли вничью — 0:0, в Ницце хозяева взяли верх — 1:0. «Жирондинцы» не могут обыграть «орлят» в матчах чемпионата на своем поле уже семь сезонов подряд.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.40.

    На победу гостей дают — 3.35, ничья оценена — в 3.25.

    «Бордо» в последнее время неудачно играет против «Ниццы» на родной арене. Последнюю викторию в игре чемпионата над «гимназистами» «жирондинцы» праздновали в 2011 году.

    Прогнозируем, что хозяева в предстоящем поединке прервут эту серию неудач. 0

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    Прогноз на «Бордо» — «Ницца». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40. В воскресенье, 28 октября, «Бордо» в рамках 11-го тура французской Лиги 1 на своем поле примет «Ниццу». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
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