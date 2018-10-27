«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 27 октября 2018 года

«Атлетико»
Мадридский «Атлетико» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 16 очков.
В девяти сыгранных матчах «матрасники» одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли.
В предыдущем туре подопечные Диего Симеоне на выезде разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).
Календарь и таблица Лиги Европы
Что касается Лиги чемпионов, то там «Атлетико» в середине недели потерпел сокрушительное поражение от лидера группы дортмундской «Боруссии» (0:4).
Среди травмированных у мадридцев значится только защитник Хосе Мария Хименес.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Примеры, набрав 12 очков.
В текущем сезоне команда из Сан-Себастьяна потерпела три поражения, но все они были минимальными.
В предыдущем туре подопечные Асьера Гаритано на своем поле сыграли вничью с «Жироной» (0:0).
В лазарете «Реал Сосьедада» находятся Хосеба Салдуа, Йон Гуриди, Мартин Маркеланс, Давид Конча и Микель Марино.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетико» — 1.55, победа «Реал Сосьедада» — 6.20, ничья — 4.10.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Мадридцы являются одними из фаворитов всего сезона, поэтому неудивительно, что эксперты предрекают им победы в большинстве домашних встреч.
Однако нельзя не заметить, что у команды Диего Симеоне наметился спад. В Примере победы даются непросто, а в Лиге чемпионов они и вовсе потерпели очень крупное поражение.
Баски проявили себя очень неуступчивым коллективом. Кроме того, у них было больше времени на отдых, поэтому мы бы попробовали ставку «победа "Реал Сосьеадада" с форой +1» за 1.81.
Также можно взять «тотал меньше 2.5», но в таком случае коэффициент будет довольно низким — 1.65. 0