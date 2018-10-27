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    «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 27 октября 2018 года

    Примера Футбол Испании Атлетико Реал Сосьедад
    Прогноз на «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
    Антуан Гризманн
    В субботу, 27 октября, «Атлетико» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках десятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Реал Сосьедад».
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    «Атлетико»

    Мадридский «Атлетико» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 16 очков.

    В девяти сыгранных матчах «матрасники» одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли.

    В предыдущем туре подопечные Диего Симеоне на выезде разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).

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    Что касается Лиги чемпионов, то там «Атлетико» в середине недели потерпел сокрушительное поражение от лидера группы дортмундской «Боруссии» (0:4).

    Среди травмированных у мадридцев значится только защитник Хосе Мария Хименес.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Примеры, набрав 12 очков.

    В текущем сезоне команда из Сан-Себастьяна потерпела три поражения, но все они были минимальными.

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    В предыдущем туре подопечные Асьера Гаритано на своем поле сыграли вничью с «Жироной» (0:0).

    В лазарете «Реал Сосьедада» находятся Хосеба Салдуа, Йон Гуриди, Мартин Маркеланс, Давид Конча и Микель Марино.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетико» — 1.55, победа «Реал Сосьедада» — 6.20, ничья — 4.10.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Мадридцы являются одними из фаворитов всего сезона, поэтому неудивительно, что эксперты предрекают им победы в большинстве домашних встреч.

    Однако нельзя не заметить, что у команды Диего Симеоне наметился спад. В Примере победы даются непросто, а в Лиге чемпионов они и вовсе потерпели очень крупное поражение.

    Баски проявили себя очень неуступчивым коллективом. Кроме того, у них было больше времени на отдых, поэтому мы бы попробовали ставку «победа "Реал Сосьеадада" с форой +1» за 1.81.

    Также можно взять «тотал меньше 2.5», но в таком случае коэффициент будет довольно низким — 1.65. 0

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    Прогноз на «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81. В субботу, 27 октября, «Атлетико» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках десятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», начнется в 21:45 по московскому времени.
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