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    Порадуют ли подопечные Кононова в последней игре?

    «Арсенал» Тула — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч РПЛ 27 октября 2018 года

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Оренбург
    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Оренбург»
    Олег Кононов
    В 12-м туре российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 27 октября. Начало поединка — в 16:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Оренбург».
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    «Арсенал» Тула

    «Пушкари» набрали в 11 поединках Премьер-лиги 13 очков, которые позволяют им находится на 10 строке в турнирной таблице, опережая опасную зону на два балла.

    За последние шесть матчей чемпионата «пряники» проиграли всего лишь один раз, когда в матче девятого тура уступили в гостях «Уралу» со счетом 1:2.

    После того поединка «канониры» расписали мировую с «Уфой» (1:1) на своем поле, а в последнем туре первенства «Арсенал» неожиданно в гостях разобрался с московским «Спартаком» — 3:2, т.с. отправив Карреру в отставку.

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  • 24/10/2018

    • Подопечные Олега Кононова в этом сезоне провели шесть домашних матчей в РПЛ, в которых одержали две победы при трех ничьих и одном поражении, разница мячей — 10:5.

    «Оренбург»

    В турнирной таблице российского первенства «Оренбург» перед 12 туром находится на восьмой строке, имея в своем активе 15 очков, находясь на расстоянии трех пунктов от пятого еврокубкового места.

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    «Газовики» за последние пять матчей РПЛ проиграли тоже один матч, также в 9 туре уступив на своем стадионе московскому ЦСКА со счетом 0:1.

    После паузы на поединки сборных, подопечные Владимира Федотова сначала одолели в гостях «Ростов» (1:0), а в минувшем туре сыграли вничью на родной арене с аутсайдером чемпионата «Енисеем» — 0:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    На выезде «Оренбург» одержал победы в трех встречах, один раз сыграл вничью и две игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 8:5.

    В сезоне 2016/2017 «Оренбург» дома выиграл со счетом 3:0, а в Туле команды разошлись миром (0:0).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.20.

    На победу гостей дают — 3.95, ничья оценена — в 3.05.

    В прессе муссируются слухи, что это будет последний матч под предводительством Кононова, который переходит на повышение в московский «Спартак».

    Прогнозируем, что в последней игра при Кононове хозяева не будут отсиживаться в обороне, и предстоящий поединок должен порадовать зрителей забитыми голами. 0

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    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. В 12-м туре российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 27 октября. Начало поединка — в 16:30 по мск.
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