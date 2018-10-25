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    Чем закончится для «Спартака» первый матч без Карреры?

    «Рейнджерс» — «Спартак». Прогноз на матч футбольной Лиги Европы 25 октября 2018 года

    Лига Европы Спартак Футбол России Рейнджерс
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Спартак»
    Массимо Каррера
    В четверг, 25 октября, «Рейнджерс» на своем поле примет «Спартак» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет в Глазго, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Рейнджерс» — «Спартак».
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    «Рейнджерс»

    Шотландцы в этой еврокубковой кампании уже встречались с россиянами — в раунде плей-офф квалификации они прошли «Уфу» — 1:0 дома и 1:1 в гостях, причем выездной матч подопечные Стивена Джеррарда заканчивали вдевятером.

    В первом туре группового этапа «Рейнджерс» на выезде свели вничью с «Вильярреалом» — 2:2. ПО ходу матча шотландцы дважды отыгрывались.

    Во втором туре клуб из Глазго одержал домашнюю победу над «Рапидом» — пропустив перед перерывом, уже через минуту шотландцы отыгрались, а в концовке встречи забили еще дважды.

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    После этого матча «Рейнджерс» на своем поле одолели «Хартс» (3:1), а в последнем матче на выезде разгромили «Гамильтон» (4:1).

    После двух туров «Рейнджерс» с 4 очками возглавляют таблицу, вторым идет «Рапид» (3), третьим «Вильярреал» (2), а «Спартак» замыкает квартет (1).

    В предстоящем матче не сыграет травмированный нападающий Садик Умар.

    «Спартак»

    Красно-белые в этом сезоне выступают в еврокубках не слишком удачно. Из Лиги чемпионов они вылетели в августе, уступив по сумме двух матчей в квалификации греческому ПАОКу (2:3 в гостях, 0:0 дома).

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    В стартовом матче группового этапа Лиги Европы в сентябре красно-белые в Вене уступили «Рапиду» со счетом 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме.

    Во втором туре красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» (3:3). Российский клуб дважды по ходу матча отыгрывался, в концовке встречи вышел вперед, но на последних минутах получил пенальти в свои ворота.

    Ничья с испанцами была вдвойне обидной потому, что приключилась сразу после домашнего поражения от «Ростова» (0:1).

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    • После матча с «подводниками» «Спартак» на выезде вырвал победу у красноярского «Енисея» (3:2), но на своем поле потерпел третье поражение подряд в РПЛ, уступив тульскому «Арсеналу» (2:3).

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    Это поражение стоило работы главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере, которого отправили в отставку. Временно исполняет его обязанности его помощник Рауль Рианчо.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный Марко Петкович, зато из ссылки в дубль вернулись Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Рейнджерс» фаворитом матча. На победу команды Джеррарда дается коэффициент 2,20, тогда как на ничью — 3,50, а на успех «Спартака» — 3,20.

    Увольнение Массимо Карреры встряхнет «Спартак», а вернувшиеся в команду Глушаков и Ещенко постараются проявить себя, но «Рейнджерс» на своем поле играют очень уверенно, так что можно прогнозировать, что шотландский клуб дома не проиграет.

    Обе команды очень редко играют «на ноль», так что можно ставить на «верх» и ждать обилия голов. интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «забьют обе» за 1,70. 0

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. В четверг, 25 октября, «Рейнджерс» на своем поле примет «Спартак» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет в Глазго, начнется в 22:00 по московскому времени.
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