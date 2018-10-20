«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ 20 октября 2018 года

В 9-м туре чемпионата Англии по футболу 20 октября «Манчестер Сити» примет на «Этихаде» «Бёрнли». Матч стартует в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бёрнли».

«Манчестер Сити»

«Манкунианцы» возглавляют топ-3 команд, которые в новом сезоне еще не проигрывали. Естественно, в таблице они тоже первые. Правда их лидерство пока очень и очень шаткое — буквально пять мячей преимущества в разнице голов и только.

И после «Бёрнли» команде Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть два ответственных поединка: против «Шахтера Д» в Лиге чемпионов и против «Тоттенхэма» в чемпионате.

Оба матча будут выездными. С лондонцами, к слову, планируется сыграть на обновленном стадионе «шпор». По крайней мере, так пока указано в статистических превью.

Касательно уже сыгранного, отметим, что последний заход в ЛЧ был натужным («Хоффенхайм», победа 2:1, проигрыш по ходу матча), а последний матч в АПЛ был безликим («Ливерпуль», 0:0, всего 2 попадания в створ).

Игра с «мерсисайдцами» и правда разочаровала, ведь шесть ударов от «Манчестер Сити» за все 90 минут — не тот уровень. В среднем по чемпионату «горожане» пробивают больше всех — 21,8 раза за матч, а тут…

«Бёрнли»

Шон Дайч все никак не может вернуть подопечным тот кураж, который был им присущ в бытность борьбы за еврокубковые места. Самое плохое — это болото средних показателей.

Это когда команда находится примерно в середине таблицы и вроде бы играет не хуже конкурентов, и даже по статистике кой-чего показать может, но ничего не выходит за рамки привычного. Ни в сторону провала, ни в сторону успеха.

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Так, «Бёрнли» болтается во второй части турнирки (12 место) и выдал по четыре «верховых» и «низовых» матча. В среднем «кларетовые» наносят 9,1 удара за игру (10-е место среди всех команд). Поэтому и разгромных счетов было всего два: выигрыш 4:0 у «Борнмута» и проигрыш 2:4 «Фулхэму».

Прогноз

Раз у «Бёрнли» такая мания средних результатов, вряд ли команда отступится от нее ради одного матча. С другой стороны, последние четыре игры расслабили команду Дайча: три соперника были аутсайдерами АПЛ, а «Бертон Альбион» в Кубке лиги и вовсе из Первой лиги.

Но даже так «бордовые» не добились 100%-го результата: вылетели из Кубка, а в чемпионате скатали ничейку против «Хаддерсфилда» (1:1).

Собираться всегда сложно. Но у «Ман Сити» много игроков были задействованы в матчах сборных, что в какой-то мере нивелирует их преимущество. Поэтому думаем, что поражение «Бёрнли» будет не слишком крупным.

Наш прогноз — «Ф2 (+3,5)» за 1,53. 0