«Милан» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы 4 октября 2018 года

Во 2-м туре Лиги Европы УЕФА «Милан» 4 октября примет на своем поле «Олимпиакос». Старт поединка назначен на 19:55 мск. Прогноз на «Милан» — «Олимпиакос».

«Милан»

Из-за стартового проигрыша «Наполи» и трех подряд ничьих «Милан» подвис в середине турнирной таблицы Серии А и «покой ему только снится».

Потому как до конца октября «россонери» придется встретиться с командами, претендующими на зону еврокубков: «Сампдорией», «Интером» и «Дженоа».

Касательно первого тура в Лиге Европы, команда Дженнаро Гаттузо на силу переиграла «Дюделанж» из Люксембурга 1:0. Кардинальный перевес по моментам (18-4) и 10 угловых воплотились в гол только в середине второго тайма.

«Олимпиакос»

Вот, где конкуренция круче, чем в АПЛ — в Греции. Стоило «Олимпиакосу» проиграть матч 5-го тура (единственный проигрыш), как он сразу вылетел из четверки сильнейших команд Суперлиги.

Но проиграли «красно-белые» не абы-кому. Просто нынешний «ПАОК» не будет иметь особой сложности во взятии чемпионского титула (проигрыш «орлам» 0:1).

Календарь и таблица Лиги Европы

В первом домашнем матче ЛЕ «легенда» встречалась с испанским «Бетисом». Матч проходил практически на равных, с небольшим перевесом «огурцов» (13-9 по ударам) и закончился без голов.

Прогноз

Отметим большое количество грубости в матчах «Олимпиакоса». Против «Бетиса», например, игроки Педру Мартинша «приняли» соперников на бедро 16 раз. «Милан», в свою очередь, в рамках чемпионата Италии нарушает правила меньше всех — в среднем 10 раз за матч.

В качестве рефери поединка выступит Бобби Мэдден, который за весь прошлый сезон в среднем предупреждал футболистов 4,7 раза за игру.

В идеале было бы поставить на победу греков по грубости. Однако кэфы на такие исходы, как всегда, припаздывают, поэтому предлагаем запасной вариант — «П1 со счетом 1:0, 2:0 или 2:1» за 2,48.

Все-таки Игуаин вряд ли сыграет в матче, а ведь именно аргентинец спас команду в первом туре ЛЕ от воспитательных подзатыльников главного тренера. 0