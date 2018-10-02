«Ювентус» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки на матч 2-го тура Лиги чемпионов 2 октября 2018 года

Во 2-м туре ЛЧ «Ювентус» 2 октября примет на своем поле «Янг Бойз». Начало матча назначено на 19:55 по Москве. Прогноз на «Ювентус» — «Янг Бойз».

«Ювентус»

Матч первого тура против «Валенсии» обернулся скандалом. На 29-й минуте встречи непонятно за что Феликс Брых удалил Криштиану Роналду. А потом — слезы португальца, возмущение болельщиков и тренеров клуба, апелляция и дисциплинарное дело УЕФА.

За всей этой катавасией все и думать забыли о победе «Ювентуса». А ведь «Старая Синьора» выдала очень неплохой матч, учитывая, что большую его часть играла в меньшинстве. Высокая эффективность в атаке (5 попаданий в рамку из 9-ти ударов) позволила «бьянконери» выиграть «всухую» (2:0).

Следующие три матча в чемпионате Италии команда Аллегри выиграла с разницей в два гола каждый. Причем в последнем поединке «зебры» на своем поле «дернули» «Наполи» 3:1.

Отметим, что пропустили подопечные Аллегри первыми еще на 10-й минуте игры. До этого «Ювентус» первым не пропускал, да и вообще в предыдущих матчах всегда забивал первым.

«Янг Бойз»

Поражение от «Манчестер Юнайтед» в первом туре ЛЧ не сильно повлияло на мотивацию «пчел» в родном чемпионате.

Так, за три последовавших игры швейцарской Суперлиги «Янг Бойз» наколотил своим соперникам 13 голов, а пропустил всего два. В турнирной таблице после всего-то девяти туров «желто-черные» уже оторвались от преследователей на 13 очков.

Еще одна особенность — в этих поединках два оппонента команды Сеоане получали красные карточки. В Лиге чемпионов же на красную карточку не было и намека.

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За 90 минут противостояния с «Манчестер Юнайтед» «Янг Бойз» нарушил правила 12 раз, «МЮ» так и вовсе обошелся восемью фолами. Ну, и тремя «сухими» голами, естественно.

Прогноз

То, что команда Герардо Сеоане играет на искусственном газоне, имеет две стороны. С одной, такой трюк дает «Янг Бойз» ощутимое преимущество во время домашних поединков.

С другой, им ровно также непривычно играть на натуральном покрытии, как другим командам — на искусственном. Тем более, что ковер на «Альянце» в Турине отменного качества.

Уже были мысли поставить на «сухую» победу подопечных Аллегри, как вдруг вспоминаем, что «бьянконери» в этом поединке не помогут Криштиану Роналду, Сами Хедира и Дуглас Коста. Не скажем, что без них «Ювенстус» не справится, но отпечаток наложится.

Поэтому мы решили немного перестраховаться и поставить на «Ф2 (+2,5)» за 1,62. 0