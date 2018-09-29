«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч РПЛ 29 сентября 2018 года

В девятом туре российской Премьер-лиги московский «Локомотив» будет принимать на своем поле «Ахмат». Матч пройдет в «Черкизово» 29 сентября. Начало встречи — в 19:00. Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат».

«Локомотив»

Действующий чемпион России в этом сезоне чаще огорчает своих болельщиков, чем радует. Уступив ЦСКА в Суперкубке со счетом 0:1, «Локомотив» набрал лишь два очка в трех первых матчах РПЛ: со счетом 0:0 разошелся с «Уфой» и «Спартаком», а «Оренбургу» на выезде уступил со счетом 0:1.

«Крылья Советов» в 4-м туре удалось обыграть «всухую» — 1:0, а махачкалинский «Анжи» все-таки смог немножко потрепать нервы в концовке — 2:1.

Затем последовало выездное поражение от «Краснодара» на последних минутах со счетом 1:2 и ничья в дерби с «Динамо» (1:1), которое «Локо» заканчивал вдесятером после удаления Крыховяка.

Старт команды в Лиге чемпионов оказался провальным — в Турции «Локо» был разгромлен «Галатасараем» со счетом 0:3.

Не менее провальным оказался выезд в Петербург в гости к «Зениту», где «Локомотив» проиграл со счетом 3:5, а по ходу матча, развалившись после перерыва, уступал и со счетом 1:4.

Последний матч также едва не закончился катастрофой — в 1/16 финала Кубка России «Локомотив» в Калининграде уступал «Балтике», лишь на последних минутах сумев сравнять счет и перевести игру в экстра-тайм, где и вырвал победу — 3:2.

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Выступление команды плодит слухи о возможной скорой отставке главного тренера Юрия Семина. После восьми туров «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 8-10 расположился на 10-м месте в таблице РПЛ.

В предстоящем матче не сыграет дисквалифицированный Дмитрий Тарасов и травмированный Александр Коломейцев. Травму в кубковом матче получил Федор Миолов, под вопросом участие в матче Джефферсона Фарфана.

«Ахмат»

Грозненский клуб начали сезон с гостевого поражения от «Ростова» (0:1), а во втором туре «Ахмат» на своем поле минимально переиграл новичка элиты «Енисей» со счетом 1:0.

Затем последовало поражение в Туле от «Арсенала» (1:3), при этом «Ахмат» забил первый и с 41-й минуты играл в большинстве.

В четвертом туре подопечные Игоря Ледяхова на своей арене расписали мировую с казанским «Рубином» (1:1), пропустив в концовке и сумев уйти от поражение в компенсированное время.

Игра 5-го тура закончилась поражением в Екатеринбурге от «Урала» — 1:2, забив в первом тайме и дважды пропустив после перерыва.

В 6-м туре «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Уфой» (2:1), тем не менее, главный тренер команды Игорь Ледяхов покинул свой пост.

На тренерский мостик вновь вернулся Рашид Рахимов, который начал с уверенной выездной победы над московским «Спартаком» (2:1).

Домашний матч с «Оренбургом» оказался менее удачным (1:1), а в последнем матче «АХмат» не без труда одолел в 1/16 финала Кубка России «СКА — Хабаровск» — счет 2:2 в основное время, ничья 3:3 после дополнительного, 2:4 по пенальти.

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«Ахмат» с 11 очками и разницей мяче 9-10 занимает 6-е место. По 2 гола забили Магомед Митришев и Олег Иванов. В предстоящем матче не сыграет травмированный хавбек Одисе Роши.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (0:0 в Москве и 1:1 в Грозном). Из последних 11 выездов грозненцев в «Черкизово» победой не закончился ни один матч, вничью удалось свести лишь три встречи.

Прогноз

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Семина дается коэффициент 2,00, тогда как на ничью — 3,15, а на успех «Ахмата» — 4,45.

На стороне «Локо» статистика, команде срочно необходимо начинать побеждать, чтобы выйти из кризиса и снизить давление на главного тренера. Домашний матч подходит для этого как нельзя лучше, хотя два из трех последних матчей на своем поле москвичи свели вничью. Ничьей может закончиться и встреча с грозненцами.

При Рахимове «Ахмат» играет довольно осторожно, так что изобилия голов ждать не стоит. К тому же «Локомотив» остался без форвардов — можно прогнозировать ТМ 2,5 за 1,55. Интересен и вариант «Обе забьют — нет» за 1,65. 0