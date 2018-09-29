ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Барселоны»Примера. «Барселона» проиграла «Леганесу», «Севилья» разгромила «Реал» ЦСКА — «Спартак»КХЛ. ЦСКА победил «Спартак», «Магнитка» дожала «Динамо» «Реал» пока не выигрывает у сильных команд в ПримереЛопетеги не удается сделать «Реал» сильным
  • 10:07
    • Каргинов выиграл китайскую часть ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
  • 08:01
    • Владелец «Спартака» представил проект реформы российского футбола
  • 22:21
    • «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА
  • 16:46
    • Евро-2024 пройдет в Германии
  • 22:07
    • «Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в 1/16 Кубка России
  • 21:16
    • Смолов может пропустить месяц из-за травмы плеча
  • 19:53
    • Российские волейболисты уступили сборной США и не вышли в полуфинал ЧМ-2018
    Все новости спорта

    Одержат ли грозненцы первую победу в Черкизово?

    «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч РПЛ 29 сентября 2018 года

    РПЛ Футбол России Локомотив Ахмат
    Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат»
    «Локомотив»
    В девятом туре российской Премьер-лиги московский «Локомотив» будет принимать на своем поле «Ахмат». Матч пройдет в «Черкизово» 29 сентября. Начало встречи — в 19:00. Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Локомотив»

    Действующий чемпион России в этом сезоне чаще огорчает своих болельщиков, чем радует. Уступив ЦСКА в Суперкубке со счетом 0:1, «Локомотив» набрал лишь два очка в трех первых матчах РПЛ: со счетом 0:0 разошелся с «Уфой» и «Спартаком», а «Оренбургу» на выезде уступил со счетом 0:1.

    «Крылья Советов» в 4-м туре удалось обыграть «всухую» — 1:0, а махачкалинский «Анжи» все-таки смог немножко потрепать нервы в концовке — 2:1.

    Затем последовало выездное поражение от «Краснодара» на последних минутах со счетом 1:2 и ничья в дерби с «Динамо» (1:1), которое «Локо» заканчивал вдесятером после удаления Крыховяка.

  • Эдер спас Семина, Семак проверил резерв, а «Спартак» забил с игры
  • Реакция СМИ на результаты 1/16 финала Кубка России
  • Вчера

    • Старт команды в Лиге чемпионов оказался провальным — в Турции «Локо» был разгромлен «Галатасараем» со счетом 0:3.

    Не менее провальным оказался выезд в Петербург в гости к «Зениту», где «Локомотив» проиграл со счетом 3:5, а по ходу матча, развалившись после перерыва, уступал и со счетом 1:4.

    Последний матч также едва не закончился катастрофой — в 1/16 финала Кубка России «Локомотив» в Калининграде уступал «Балтике», лишь на последних минутах сумев сравнять счет и перевести игру в экстра-тайм, где и вырвал победу — 3:2.

    Все прогнозы на РПЛ

    Выступление команды плодит слухи о возможной скорой отставке главного тренера Юрия Семина. После восьми туров «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 8-10 расположился на 10-м месте в таблице РПЛ.

    В предстоящем матче не сыграет дисквалифицированный Дмитрий Тарасов и травмированный Александр Коломейцев. Травму в кубковом матче получил Федор Миолов, под вопросом участие в матче Джефферсона Фарфана.

    «Ахмат»

    Грозненский клуб начали сезон с гостевого поражения от «Ростова» (0:1), а во втором туре «Ахмат» на своем поле минимально переиграл новичка элиты «Енисей» со счетом 1:0.

    Затем последовало поражение в Туле от «Арсенала» (1:3), при этом «Ахмат» забил первый и с 41-й минуты играл в большинстве.

    В четвертом туре подопечные Игоря Ледяхова на своей арене расписали мировую с казанским «Рубином» (1:1), пропустив в концовке и сумев уйти от поражение в компенсированное время.

    Игра 5-го тура закончилась поражением в Екатеринбурге от «Урала» — 1:2, забив в первом тайме и дважды пропустив после перерыва.

  • «Спартаку» нужно учиться жить без Промеса
  • Реакция спортивных СМИ на домашнее поражение красно-белых от «Ахмата»
  • 17/09/2018

    • В 6-м туре «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Уфой» (2:1), тем не менее, главный тренер команды Игорь Ледяхов покинул свой пост.

    На тренерский мостик вновь вернулся Рашид Рахимов, который начал с уверенной выездной победы над московским «Спартаком» (2:1).

    Домашний матч с «Оренбургом» оказался менее удачным (1:1), а в последнем матче «АХмат» не без труда одолел в 1/16 финала Кубка России «СКА — Хабаровск» — счет 2:2 в основное время, ничья 3:3 после дополнительного, 2:4 по пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    «Ахмат» с 11 очками и разницей мяче 9-10 занимает 6-е место. По 2 гола забили Магомед Митришев и Олег Иванов. В предстоящем матче не сыграет травмированный хавбек Одисе Роши.

    В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (0:0 в Москве и 1:1 в Грозном). Из последних 11 выездов грозненцев в «Черкизово» победой не закончился ни один матч, вничью удалось свести лишь три встречи.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Семина дается коэффициент 2,00, тогда как на ничью — 3,15, а на успех «Ахмата» — 4,45.

    На стороне «Локо» статистика, команде срочно необходимо начинать побеждать, чтобы выйти из кризиса и снизить давление на главного тренера. Домашний матч подходит для этого как нельзя лучше, хотя два из трех последних матчей на своем поле москвичи свели вничью. Ничьей может закончиться и встреча с грозненцами.

    При Рахимове «Ахмат» играет довольно осторожно, так что изобилия голов ждать не стоит. К тому же «Локомотив» остался без форвардов — можно прогнозировать ТМ 2,5 за 1,55. Интересен и вариант «Обе забьют — нет» за 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Сегодня в 17:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Сегодня в 21:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Монако
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Завтра в 16:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Завтра в 17:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Арсенал — Уотфорд
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»
  • Салах прервал голевую засуху, а Клопп установил рекорд «Ливерпуля»
    • 02:17 23/09/2018     Лука Модрич
  • Модрич сместил с трона Месси и Роналду. Хорват — лучший футболист мира 2018 года
    • 15:08 25/09/2018     Жозе Моуринью
  • Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба
    • 14:56 26/09/2018
    Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В девятом туре российской Премьер-лиги московский «Локомотив» будет принимать на своем поле «Ахмат». Матч пройдет в «Черкизово» 29 сентября. Начало встречи — в 19:00.
    Тоже интересно
    Жерар Пике допустил фатальную ошибку Футбол Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемыСМИ — о неожиданном поражение «сине-гранатовых» от «Леганеса» Вчера в 15:050
  • 08:46
    • Агент Погба встретится в ноябре с руководством «МЮ»
  • 08:30
    • «Барселона» планирует изменить эмблему
  • 08:16
    • Экс-наставник «Локомотива» возглавил клуб из Саудовской Аравии
    Эден Азар Футбол «Челси» остановил «Ливерпуль». Три вывода на будущееГлавные итоги неожиданной неудачи «Ливерпуля» в поединке Кубка лиги против «Челси» на «Энфилде» Вчера в 14:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Непростой выезд «армейцев» в Оренбург
  • 2.71
    •
  • 00:55
    • Морон принес «Бетису» победу над «Жироной»
  • 00:45
    • «Милан» упустил победу над «Эмполи»
  • 00:31
    • «Химки» крупно проиграли «Панатинаикосу»
    «Локомотив» Футбол Эдер спас Семина, Семак проверил резерв, а «Спартак» забил с игрыРеакция СМИ на результаты 1/16 финала Кубка России Вчера в 02:160
  • 19:44
    • «Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд
  • 19:33
    • «Магнитка» и «Динамо» забросили 11 шайб на двоих
  • 18:52
    • «Краснодар» вышел в 1/8 финала Кубка России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие