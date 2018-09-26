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    Шампанское — в Париж

    ПСЖ — «Реймс». Прогноз и ставки на матч Лиги 1 26 сентября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Реймс
    Прогноз на ПСЖ — «Реймс»
    ПСЖ продолжает крушить всех и вся во Франции
    В седьмом туре французского первенства ПСЖ на своем поле примет «Реймс». Матч начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на ПСЖ — «Реймс».
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    ПСЖ

    С самого начала сезона во Франции ПСЖ крушит всех и вся. Разгром, учиненный «Монако» (4:0) в Суперкубке страны, не просто подтвердил превосходство парижан, но и дал понять потенциальным конкурентам, что им будет тяжело рассчитывать даже видимость борьбы за титул.

    Старт сезона в Лиге 1 это предсказуемо подтвердил. «Пари Сен-Жермен» выиграл шесть из шести поединков внутреннего первенства и с пятиочковым отрывом расположился на первой строке в турнирной таблице.

    Единственной досадой в начале сезона для подопечных Томаса Тухеля стало поражение от «Ливерпуля» (2:3) на выезде в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Впрочем, неудачи коллектива в главном еврокубке — это уже совсем другая история.

    «Реймс»

    Будущее в главном дивизионе легендарного «Реймса» находится под вопросом. Ключевые исполнители, которые во многом вывели его в элитный дивизион, покинули команду, из-за чего та теперь столкнулась с серьезными испытаниями длиною в 10 месяцев.

    Так, центрбек Жулиан Жанвье перешел в «Брентфорд», опорник Данилсон Да Круз остался в Лиге 2, где играет за «Нанси». Между тем, нападающие Диего Ригонато и Жордан Сибачо ушли в «Аль Дафру» из ОАЭ и «Ренн» соответственно.

    В стартовых двух турах шампаньцы, казалось, посрамили скептиков с этими пессимистическими прогнозами, ведь им удалось победить «Ниццу» в гостях и «Лион» дома с одинаковым счетом 1:0. Однако в последующих четырех матчах команда Давида Гиона не познала вкус побед, довольствовавшись двумями ничьими, что, правда, позволяет ей держаться на 13-й позиции.

    Прогноз

    Букмекеры считают безоговорочным фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, а ничья — в 9,50.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, больше 4-х карточек и больше 10 угловых за 9,00. 0

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