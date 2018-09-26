«Балтика» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч 1/16 Кубка России по футболу 26 сентября 2018 года

В среду, 26 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка России калининградская «Балтика» на своем поле будет принимать московский «Локомотив». Начало матча — в 21:00 по мск. Прогноз на «Балтика» — «Локомотив».

«Балтика»

Калининградцы в этом розыгрыше Кубка России уже преодолели один раунд. На стадии 1/32 финала они в гостях минимально переиграли второлиговое «Знамя Труда» из Орехово-Зуево — 1:0.

В первенстве ФНЛ «балтийцы» после 13 туров расположились на 14 строке в турнирной таблице и только на один балл опережают зону вылета.

Одержав победу в прошлом туре над второй командой «Зенита» (1:0) в гостях, подопечные уже Игоря Ледяхова тем самым прервали 4-матчевую серию без побед.

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На своем поле «Балтика» в этом сезоне провела пять матчей, в которых одержала всего лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях.

«Локомотив»

Подопечные Юрия Семина расположились после восьми туров РПЛ на низкой 11 строке, имея в своем активе всего лишь девять очков.

За последние четыре поединка «железнодорожники» смогли только один раз сыграть вничью и три матча проиграли. Расписали мировую в седьмом туре в московском дерби с «Динамо» (1:1).

Уступили в гостевых играх чемпионата «Краснодару» (1:2) и «Зениту» (3:5) в последнем туре, уступая по ходу матча со счетом 1:4.

Также «красно-зеленые» потерпели разгромное поражение на выезде в Стамбуле от «Галатасарая» (0:3) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Последний раз «Балтика» и «Локомотив» встречались в далеком 1998 году, как раз в Кубке России, и тогда дома москвичи взяли верх (2:1).

Прогноз

«Локомотив» гораздо сильнее своего предстоящего соперника и будет очень мотивирован после провальных последних матчей.

У калининградцы кубковый розыгрыш давно не в приоритете, ведь основное внимание балтийцы направят на ФНЛ, где ведут борьбу за выживание.

Прогнозируем, что москвичи одержат победу в основное время, ведь в ином случае они могут лишиться своего наставника. 0