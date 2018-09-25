«Бавария» — «Аугбсург». Прогноз на матч чемпионата Германии по футболу 25 сентября 2018 года

В 5-м туре Бундеслиги «Бавария» примет на своем стадионе «Аугсбург». Матч состоится 25 сентября и начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «Бавария» — «Аугбсург».

«Бавария»

Никто и не сомневался в лидерстве «Баварии» с самого начала чемпионата. Уж слишком хорошо Нико Ковач подходит под концепцию мюнхенского суперклуба. Правда, в последнем матче «красные штаны» несколько сбавили темп по сравнению с предыдущими матчами.

В Суперкубке и трех стартовых турах чемпионата Германии «Звезда Юга» забивала как минимум три гола в игре. В матче против «Шальке» было на один гол меньше. Но дело не в этом.

Дело в том, что до поединка с гельзенкирхенцами ребята Ковача позволяли сопернику потревожить своего вратаря 5,5 раза за игру. Это самый низкий показатель в Бундеслиге.

«Кобальтовые» с помощью контратак «настреляли» в два раза больше. Причем шесть ударов были из пределов штрафной плащади «красных».

Пусть результата это не принесло (окончательный счет 2:0 в пользу мюнхенцев), но с учетом 14-ти ударов от «Бенфики» в ЛЧ такой факт определенно заслуживает внимания.

«Аугсбург»

Хотя «Аугсбург» пока не выглядит тем соперником, который может доставить много проблем чемпиону Германии. После четырех туров команда Мануэля Баума занимает 11-ю строчку турнирной таблицы с 4-мя набранными очками.

За этот короткий срок «фуггеры» уже успели пропустить семь голов. Больше всего они «глотнули» от «Вердера» в последнем туре — три мяча.

Все потому, что обычно Баум ориентирует своих игроков на атаку. «Аугсбург» занимает третье место в чемпионате по среднему количеству ударов — 11,75 за игру. Совместно с точностью в 55,3% это ощутимо контрастирует с текущим турнирным положением клуба.

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Тем не менее конкретно в матче с «Баварией» «фуггеры» могут выстрелить. Хотя бы потому, что у мюнхенцев впереди сложный календарь.

Прогноз

В следующих четырех матчах «Звезда Юга» сыграет против трех прямых и просто крепких конкурентов в чемпионате («Герта», «Боруссия М», «Вольфсбург») и против заряженного на атаку «Аякса» в Лиге чемпионов.

Трудно оценить, насколько сложно будет баварцам перенести напряженный график уже на старте сезона. Но методы подготовки Нико Ковача не вызывают сомнений. К тому же хорват регулярно освежает состав по ходу игры.

С начала сезона не было ни одного матча, где бы наставник «Баварии» не использовал все три замены. Поэтому бодрость в ногах коллектива должна присутствовать. Прогнозируем уверенный контроль мяча от хозяев поля и достаточно ранний гол в их исполнении.

В предыдущих трех матчах мюнхенцы открывали счет до 10-й минуты. С учетом защитных показателей «Аугсбурга» это выглядит неплохим вариантом для ставки. Итак, играем «Первый гол: до 18-й минуты» за 1,95. 0