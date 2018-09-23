«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 6-го тура АПЛ 23 сентября

В рамках 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» примет на своем поле «Челси». Матч состоится 23 сентября на «Олимпийском стадионе» в Лондоне и начнется в 15:30 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Челси».

«Вест Хэм»

Мануэль Пеллегрини начал с четырех подряд поражений. Однако даже такой унылый старт не привел к попаданию в зону вылета.

В нынешней АПЛ нашлось четыре коллектива, которые не смогли добыть ни одной победы за пять туров. А «Вест Хэм», пусть и внезапно, но обыграл в последнем туре «Эвертон» на «Гудисон Парк».

Хозяева того поединка нанесли почти в два раза больше ударов (16-9), а в первом тайме владели мячом 62% игрового времени, но все равно не смогли реализовать свои моменты. «Молотобойцы», в свою очередь, превратили в голы три из четырех своих попаданий по воротам.

Ключевой показатель. «Вест Хэм» — самая дикая команда английской Премьер-лиги уже второй сезон подряд. Дело вовсе не в тренере. Ведь был Мойес, стал Пеллегрини, а «молотки» все равно получают больше 3-х желтых карточек за игру (3,6).

«Челси»

«Аристократы» показывают по истине «панские» результаты. В пяти турах ребята Маурицио Сарри наколотили 14 голов, а пропустили 4. Именно благодаря лучшей разнице лондонцы и опережают в таблице не менее фееричный «Ливерпуль».

Отметим, что «Челси» не делает акцент на какой-то определенный тайм, как те же «мерсисайдцы». «Пенсионеры» стараются распределить свое давление равномерно. Даже голы «разошлись» по таймам почти поровну: 6 в первом, 8 — во втором.

Календарь и таблица АПЛ

Ключевой показатель. Раз уж речь зашла о грубости, продолжим разговор. «Синие» в этом плане впереди планеты всей. Точнее — позади. Потому что подопечные «Мистера 33» за пять матчей получили всего четыре «горчичника» (0,8 в среднем за матч).

Да и вообще грубость не свойственна лондонской команде. Обычно «Челси» нарушает правила порядка 9-ти раз за матч, что является 5-м показателем в Премьер-лиге снизу.

Прогноз

Странно видеть котировки букмекеров на желтые карточки в предстоящем матче. Хотя бы просто потому, что цифры указывают на явного фаворита в лице хозяев поля.

Видимо, есть какие-то дополнительные факторы влияния, которые скрыты от «простых смертных». Никаких намеков — только догадки.

Тем не менее предлагаем воспользоваться таким подарком и поставить на победу «Вест Хэма» по «горчичникам» за 1,96. 0