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    «Челси» продлил контракт с 18-летним хавбеком

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Календарь АПЛ
    «Челси» объявил о продлении контракта с полузащитником Итаном Ампаду, сообщает официальный сайт «аристократов».

    Итан Ампаду
    Итан Ампаду
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    Новое соглашение с 18-летним футболистом рассчитано на пять лет.

    «Итан проявил огромный потенциал и невероятную зрелость с момента своего приезда в "Челси" год назад. За это короткое время он убедил многих людей своим исключительным качеством и менталитетом, и мы с нетерпением ждем его превращения в ключевого игрока для клуба в ближайшие годы», — говорится на сайте «синих».

    В прошлом сезоне бывший игрок «Экзетер Сити» провел в общей сложности семь матчей за «Челси» в разных турнирах. В нынешнем сезоне Ампаду за «синих» еще не играл. 0

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