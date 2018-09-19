«Челси» продлил контракт с 18-летним хавбеком

Итан Ампаду
chelseafc.com
Новое соглашение с 18-летним футболистом рассчитано на пять лет.
«Итан проявил огромный потенциал и невероятную зрелость с момента своего приезда в "Челси" год назад. За это короткое время он убедил многих людей своим исключительным качеством и менталитетом, и мы с нетерпением ждем его превращения в ключевого игрока для клуба в ближайшие годы», — говорится на сайте «синих».
В прошлом сезоне бывший игрок «Экзетер Сити» провел в общей сложности семь матчей за «Челси» в разных турнирах. В нынешнем сезоне Ампаду за «синих» еще не играл. 0