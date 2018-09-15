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    «Рубин» прервет победную засуху

    «Рубин» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч РПЛ 15 сентября 2018 года

    РПЛ Футбол России Рубин Енисей
    Прогноз на «Рубин» — «Енисей»
    «Рубин» не побеждает уже пять поединков
    В субботу, 15 сентября, казанский «Рубин» будет принимать на своем поле «Енисей» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 14:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Енисей».
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    «Рубин»

    Команда Курбана Бердыева находится в кризисе. «Рубиновые» в шести матчах РПЛ добыли всего семь очков, которые позволяют им на данный момент находиться на девятой строке турнирной таблицы. До зоны вылета всего 2 очка.

    Свою единственную победу казанцы добыли еще на старте чемпионата, когда на своем поле переиграли «Краснодар» со счетом 2:1, благодаря дублю Азмуна и ошибке Смолова.

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    Затем последовала ничья в Москве с «Динамо» (1:1), в которой казанцы пропустили в первом тайме и отыгрались после перерыва. В 3-м утре «Рубин» на своей арене уступил «Зениту» (0:1), пропустив после удаления у гостей. В матче 4-го тура «Рубин» упустил победу в Грозном над «Ахматом» — 1:1, после чего последовали ничьи с аналогичным счетом против ЦСКА и «Ростова».

    Лучшие бомбардиры «Рубина» — Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, забившие по 2 гола.

    «Енисей»

    Дебютант добыл первую победу в элите российского футбола в пятом туре. В домашнем матче красноярцы одолели самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0.

    Стартовала дружина Дмитрия Аленичева в РПЛ с поражения на своем поле от «Зенита» (0:2), во втором туре «львы» минимально проиграли в Грозном 0:1.

    Игра третьего тура принесла первые баллы в копилку «Енисея». Клуб из Красноярска сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1) дома. В последнем поединке «Енисей» на своем поле не сумел одолеть тульский «Арсенал» — 0:0.

    Лучшим бомбардиром команды является Михаил Костюков, на счету которого два точных удара.

    Прогноз

    Казанцы не побеждают уже в пяти подряд поединках, а не самый сложный соперник и домашние стены должны помочь команде прервать эту серию.

    Кризис виден по результатам, но в целом игра «Рубина» выглядит весьма прилично. Считаем, что именно в этой встрече подопечные Бердыева добудут долгожданные три очка. Ставим на победу «Рубина» за 1,65. 0

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    Прогноз на «Рубин» — «Енисей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В субботу, 15 сентября, казанский «Рубин» будет принимать на своем поле «Енисей» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 14:00 мск.
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