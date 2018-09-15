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    «Арсенал» Тула — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ 15 сентября 2018 года

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Крылья Советов
    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Крылья Советов»
    Олег Кононов
    В субботу, 15 сентября, в рамках седьмого тура РПЛ тульский «Арсенал» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Крылья Советов».
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    «Арсенал» Тула

    «Оружейники» после шести поединков РПЛ набрали только пять очков и на данный момент занимают 12 место в турнирной таблице.

    Туляки в этом розыгрыше российского первенства добыли лишь одну победу. В третьем туре они по-волевому и в меньшинстве одолели грозненский «Ахмат» со счетом 3:1.

    Также канониры два поединка свели вничью. В первом туре чемпионата расписали мировую на своем поле с московским «Динамо» (0:0), и с таким же результатом сыграли в последнем туре с «Енисеем» на выезде.

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    • Еще в трех играх «Арсенал» уходил с поля побежденным. Уступил в гостях «Зениту» (0:1) и ЦСКА (0:3), а также «Ростову» (0:1) дома.

    «Крылья Советов»

    «Волжане» идут одной строкой выше в турнирке своего предстоящего соперника, набрав в шести поединках семь пунктов.

    Самарцы одержали две победы при одной ничьей и трех поражениях. «Крылья Советов» с минимальным счетом 1:0 одолели «Ростов» на выезде и в последнем туре «Анжи» дома.

    Еще было набрано одно очко в домашней игре с московским ЦСКА (0:0), и в трех матчах подопечные Тихонова пунктов не набрали. Уступили на своем поле «Оренбургу» (0:3) и «Локомотиву» (0:1), а также в гостях «Енисею» (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Последний раз оппоненты встречались в РПЛ между собой в сезоне 2016/17. И тогда в Туле хозяева взяли верх — 2:0, а в Самаре команды сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Арсенала» — 2.35, победа «Крыльев Советов» — 3.50, ничья — 3.00.

    В этом поединке встретятся почти равные по классу команды. Но так как, игра состоится в Туле, рискнем предположит, что хозяева одержат победу и оторвутся от опасной зоны.

    Наш прогноз — победа «Арсенала». 0

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    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35. В субботу, 15 сентября, в рамках седьмого тура РПЛ тульский «Арсенал» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
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