«Арсенал» Тула — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ 15 сентября 2018 года

В субботу, 15 сентября, в рамках седьмого тура РПЛ тульский «Арсенал» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Крылья Советов».

«Арсенал» Тула

«Оружейники» после шести поединков РПЛ набрали только пять очков и на данный момент занимают 12 место в турнирной таблице.

Туляки в этом розыгрыше российского первенства добыли лишь одну победу. В третьем туре они по-волевому и в меньшинстве одолели грозненский «Ахмат» со счетом 3:1.

Также канониры два поединка свели вничью. В первом туре чемпионата расписали мировую на своем поле с московским «Динамо» (0:0), и с таким же результатом сыграли в последнем туре с «Енисеем» на выезде.

Еще в трех играх «Арсенал» уходил с поля побежденным. Уступил в гостях «Зениту» (0:1) и ЦСКА (0:3), а также «Ростову» (0:1) дома.

«Крылья Советов»

«Волжане» идут одной строкой выше в турнирке своего предстоящего соперника, набрав в шести поединках семь пунктов.

Самарцы одержали две победы при одной ничьей и трех поражениях. «Крылья Советов» с минимальным счетом 1:0 одолели «Ростов» на выезде и в последнем туре «Анжи» дома.

Еще было набрано одно очко в домашней игре с московским ЦСКА (0:0), и в трех матчах подопечные Тихонова пунктов не набрали. Уступили на своем поле «Оренбургу» (0:3) и «Локомотиву» (0:1), а также в гостях «Енисею» (0:1).

Календарь и таблица РПЛ

Последний раз оппоненты встречались в РПЛ между собой в сезоне 2016/17. И тогда в Туле хозяева взяли верх — 2:0, а в Самаре команды сыграли вничью — 1:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Арсенала» — 2.35, победа «Крыльев Советов» — 3.50, ничья — 3.00.

В этом поединке встретятся почти равные по классу команды. Но так как, игра состоится в Туле, рискнем предположит, что хозяева одержат победу и оторвутся от опасной зоны.

Наш прогноз — победа «Арсенала». 0