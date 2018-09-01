«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч 6-го тура РПЛ 1 сентября 2018 года

В 6-м туре российского чемпионата по футболу «Краснодар» 1 сентября примет на своем поле «Локомотив». Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 19:00 по Москве. Прогноз на «Краснодар» — «Локомотив».

«Краснодар»

Стартовое поражение от «Рубина» (1:2) сделало «быкам» бодрящий щелчок по носу. Потому что последующие результаты команды достойны только похвалы.

Да, был еще один проигрыш («Спартаку» 0:1), но в той игре «Краснодар» выглядел сильнее, а пропустил за две минуты до финального свистка.

Правда, в крайнем туре сам проделал тот же трюк в матче против «Оренбурга». Новичок Премьер-лиги вел в счете большую часть матча, но ровно за две минуты до конца поединка не удержал Игнатьева и Сулейманова — первый отдал, второй забил.

По игре «Краснодара» отметим достаточное количество грубости. Всего за 11,2 фола в матче (средний показатель) подопечные Мурада Мусаева обычно получали две желтых карточки.

«Локомотив»

Команда Юрия Семина наконец-то начала побеждать. Три стартовых тура принесли «Локомотиву» только два очка и совсем не принесли радости. Одобрения болельщиков тоже не было.

Крайние два матча в рамках 4-го и 5-го туров РФПЛ закончились минимальными победами «железнодорожников». «Крылья Советов» удалось обыграть «всухую» — 1:0, а махачкалинский «Анжи» все-таки смог немножко потрепать нервы Семину в концовке — 2:1.

Игра действующего чемпиона России не вызвет фонтан эмоций. Разве что негативных. Практически неизменные 4-2-3-1 не позволяют москвичам создавать много моментов, а уж реализовывать их — это головоломка для Юр Палыча на целый сезон.

Все прогнозы на РПЛ

Пока что «Локомотив» забивает только в 4,9% случаев — это третий показатель снизу.

Прогноз

Сейчас между командами всего одно очко разрыва. Но именно этот зачетный пункт позволяет «Локо» находиться в зоне еврокубков, что уже можно считать успехом, глядя на игру действующего чемпиона.

Все внимание будет Смолову, если Юр Палыч поставит его в состав, ведь именно Федор забил «Локомотиву» два победных гола в последней личной встрече.

Еще одна фишка обоих матчей прошлого чемпионата — малое количество предупреждений (три карточки за два матча). При этом побеждала всегда хозяйская сторона.

В этот раз судить будет Владислав Безбородов, который за неполных два сезона показывал в среднем 3,6 желтых карточки за игру. Также обычно он свистел около 27 фолов. Словом, дает побороться.

Прогнозируем умеренную борьбу и тягомотину со стороны «Локомотива». Наша ставка — «Желтые карточки: ТМ 4,5» за 1,58. 0