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    «Лион» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 31 августа 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Лион Ницца
    Прогноз на «Лион» — «Ницца»
    Набиль Фекир
    4-й тур французской Лиги 1 стартует 31 августа матчем «Лиона» против «Ниццы» на «Парк Олимпик Лион». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Лион» — «Ницца».
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    «Лион»

    Начало чемпионата. Прошло всего три тура, и выводы делать рано. Но заметим — «Лион» победил в двух домашних матчах и проиграл на выезде. В прошлом сезоне «ткачи» не особо различали место поединков: на чужих полях они добыли на четыре очка меньше.

    В новом сезоне удалось добыть две «сухие» победа по 2:0 над «Амьеном» и «Страсбуром». Проиграли «дети» минимально — «Реймсу» 0:1.

    Особенности игры на старте сезона. «Лион» немного опустил планку по среднему количеству ударов за матч, но это не мешает ему удерживать лидерство по этому показателю — ровно 13 «выстрелов» за 90 минут. При этом точность ударов тоже лучшая в Лиге й — 66,7%.

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    • Кадровая ситуация. В лазарете «львов» находится только Фернандо Маркал. Травма бразильца не слишком серьезная, потому он даже способен выйти на поле в пятницу.

    «Ницца»

    Начало чемпионата. Пока что Патрик Виейра не очень хорошо справляется с задачей главного тренера. После трех туров его команда находится в зоне вылета и имеет всего один зачетный пункт.

    «Реймсу» «орлята» проиграли аналогично — 0:1. Потом последовала ничья с «Каном» (1:1), в которой «Ницца» отквитала мяч за 8 минут до конца поединка. В последнем туре команда Виейра «сгорела» «Дижону» 0:4 на своем поле.

    Особенности игры на старте сезона. Со старта нового сезона «Ницца» тоже делает упор на создание моментов. В специальной «таблице ударов» «гимнасты» идут сразу после «Лиона» (2 место) с показателем 12,67 «выстрелов» за игру.

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    • Вот только точность ужасная: в первом туре был всего 1 удар в створ из 19-ти попыток, в последнем туре — 3 из 16-ти попыток. Общий показатель 34,2% точности — худший в Лиге 1 на данный момент.

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    Кадровая ситуация. Виейра не может рассчитывать на четверых игроков. Самая большая потеря — хавчик Данило. Из-за травмы лодыжки бразилец точно пропустит этот поединок. Сколько он будет восстанавливаться сообщат позже.

    Прогноз

    Предыдущие три личных матча заканчивались на ТБ 4,5. Два из них выиграл «Лион». В этом матче тоже большое преимущество будет у хозяев поля.

    Если «ткачам» все равно, где играть, то «орлята» лучше чувствуют себя в родных стенах. В прошлом сезоне «Ницца» в 19 матчах набрала всего 21 очко и получила отрицательную разницу голов.

    Поэтому самой целесообразной ставкой видим «П1 + ТБ 2,5» за 1,89. 0

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    Прогноз на «Лион» — «Ницца». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. 4-й тур французской Лиги 1 стартует 31 августа матчем «Лиона» против «Ниццы» на «Парк Олимпик Лион». Начало — в 21:45 мск.
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