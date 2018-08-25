«Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 25 августа

В рамках 5-го тура Российской Премьер-лиги московский «Спартак» будет принимать на своем поле столичное «Динамо». Встреча пройдет на «Открытие Арене» 25 августа. Начало матча — в 19:00 мск Прогноз на «Спартак» — «Динамо».

«Спартак»

Красно-белые начали новый сезон с победы, в первом туре РПЛ обыграв «Оренбург» (1:0). Во втором туре «красно-белые» в гостях разошлись миром с действующим чемпионом «Локомотивом» — 0:0.

В еврокубка все было не так гладко. В выездном квалификационном матче Лиги чемпионов с греческим ПАОКом спартаковцы быстро забили два мяча, но еще до перерыва пропустили три мяча, в итоге проиграв 2:3.

В матче 3-го тура чемпионата России с «Анжи» москвичи смогли дожать соперника лишь в концовке матча, в тот момент, когда махачкалинцы остались вдевятером из-за двух удалений.

В ответной встрече Лиги чемпионов «Спартак» на своем поле разошелся миром с ПАОКом (0:0), играя две трети матча в меньшинстве, и покинул турнир.

Выезд в «Краснодар» завершился победой, но красно-белые по игре уступали «быкам», а единственный мяч был забит на последних минутах встречи.

Все прогнозы на РПЛ

После 4 туров «Спартак» с 10 очками и разницей мячей 3-0 занимает второе место, на 2 очка отставая от лидирующего «Зенита».

В предстоящем матче не сыграют травмированные Джано Ананидзе и Александр Селихов.

«Динамо»

Бело-голубые начали сезон целой серией из трех ничейных результатов. В стартовом туре они поделили очки с тульским «Арсеналом» (0:0) на выезде.

Во втором туре команда Дмитрия Хохлова на своем поле обменялась голами с казанским «Рубином» (1:1), а в 3 туре с таким же результатом закончился матч в Екатеринбурге с «Уралом», где динамовцы ушли от поражения на последних минутах.

Четвертый матч стал для команды Хохлова самым результативным — со счетом 3:0 она разгромила на своем поле «Уфу», забив все три мяча во втором тайме.

На данный момент москвичи расположились с 6 очками и разницей мячей 5-2 на 6 строке в турнирной таблице российского первенства.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне «Динамо» на своем поле сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а в выездном матче победило со счетом 1:0.

Нападающий Антон Терехов из-за травм пропустят эту игру.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1,55, победа «Динамо» — 5,80, ничья — 3,80.

Несмотря на то, что красно-белые выглядят фаворитами по очкам, она показывают не слишком уверенную игру. При этом надежная игра в защите позволяет им не проигрывать.

Прогнозируем, что матч завершится ничьей или минимальной победой «Спартака». Обе команды пока очень мало забивают, так что изобилия голов ждать не стоит.

Интересны также варианты «обе забьют — нет» за 1,61 и ТМ 2,5 за 1,60, а также «Гандикап Динамо +1 гол» за 2,10. 0