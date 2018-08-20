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    «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 20 августа 2018 года

    Примера Футбол Испании Валенсия Атлетико
    Прогноз на «Валенсия» — «Атлетико»
    Фрагмент поединка прошлого сезона
    В понедельник, 20 августа, в поединке первого тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет мадридский «Атлетико». Начало матча — в 21:00 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Атлетико».
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    «Валенсия»

    «Оранжевые» по итогам прошлого сезона финишировали на четвертом месте, отстав от третьего «Реала» на три балла, и завоевали путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

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    Подопечные Марселино готовилась к новому сезону, проведя шесть товарищеских матчей. В этих встречах они три раза выиграли при двух ничьих и одном поражении. Уступили голландскому ПСВ (1:2), разошлись миром с «Лестером» (1:1) и «Лозанной» (0:0), переиграли «Галатасарай» (2:1) «Эвертон» (3:2) и «Байер» (3:0).

    В летнее трансферное окно «летучие мыши» совершили ряд серьезных покупок. Самым дорогим подписанием стал трансфер французского полузащитника миланского «Интера» Джеффри Кондогбиа (25 млн).

    Также новыми игроками испанской команды стали защитник «Лиона» Муктар Диакаби (15 млн), форвард нынешних гостей Кевин Гамейро (20 млн) и хавбек «Вильрреала» Денис Черышев.

    Поединки на «Месталье» в минувшем сезоне принесли «Валенсии» 13 выигрышей, три ничьих и столько же поражений.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в прошлом сезоне финишировал сразу после «Барселоны» и выиграл Лигу Европы, одолев в финале французский «Марсель» — 3:0.

    В межсезонье «матрасники» провели ряд контрольных встреч и успели принять участие в МКЧ, где выиграли только одну встречу по пенальти и две проиграли.

    Открывали новый сезон подопечные Диего Симеоне матчем за Суперкубок Европы, в котором они в дополнительное время обыграли мадридский «Реал» со счетом 4:2 (дублем в этой встрече отметился Диего Коста).

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    • Гостевые игры минувшего чемпионата Испании принесли мадридцам 11 викторий и по четыре ничейных результата и поражений.

    В прошлом сезоне оппоненты на «Месталье» сыграли вничью (0:0), а в Мадриде «Атлетико» победил со счетом 1:0. Мадридская команда не проигрывает «Валенсии» уже семь поединков кряду, выиграв пять из них.

    Прогноз

    После тяжелого матча против «Реала», в котором «Атлетико» пришлось играть дополнительное время, «матрасники» будут находится не в самых оптимальных игровых кондициях. А новички «летучих мышей» еще не успеют сыграться.

    Исходя из этого, прогнозируем — в этой игре будет небольшое количество забитых мячей. 0

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    Прогноз на «Валенсия» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1,66. В понедельник, 20 августа, в поединке первого тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет мадридский «Атлетико». Начало матча — в 21:00 по мск.
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