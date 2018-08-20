«Атлетик» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 20 августа 2018 года

Закрывать программу первого тура Примеры будут «Атлетик» и «Леганес» 20 августа. Поединок, который состоится в Бильбао, начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Атлетик» — «Леганес».

«Атлетик»

В прошлом чемпионате Испании «баски» финишировали на 16 строке турнирной таблицы, набрав в 38 поединках 43 очка.

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В межсезонье у «красно-белых» на тренерском мостике произошла рокировка, команду возглавил Эдуардо Бериццо, ранее работавший в «Сельте» и «Севилье».

Также у «львов» произошли некоторые кадровые изменения по сравнению с прошлым сезоном. «Атлетик» продал вратаря Кепу в «Челси» за рекордные 80 млн евро, что стало главной потерей клуба.

На своем поле «баски» в минувшем сезоне Примеры добыли только шесть побед, восемь матчей сыграли вничью и пять встреч проиграли.

«Леганес»

«Огурцы» в минувшем розыгрыше Примеры тоже завоевали 43 балла, но расположились строчкой ниже из-за худшей разницы мячей.

На тренерском посту у «зелено-белых» также произошли изменения. Предыдущий наставник Асьер Гаритано ушел в «Реал Сосьедад», а на смену ему прибыл Маурисио Пеллегрино из «Саутгемтона».

«Леганес» в межсезонье покинул ряд футболистов. Из которых стоит выделить уход Рико, Сальдуа, Амрабата, Мантовани и Герреро. Купили Эн-Несери в «Малаге», Мейяса в «Карабобо», взяли в аренду Ролана и Омеруо.

Календарь и таблица испанской Примеры

Выездные поединки в предыдущем чемпионате принесли «огурцам» всего лишь три победы, столько же ничьих и 13 поражений. При этом, семь последних гостевых игр в Примере они проиграли.

В минувшем сезоне соперники обменялись домашними победами: 2:0 в Бильбао и 1:0 в Леганесе.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетика» — 1,80.

За победу «Леганеса» предлагают — 5,30, ничья — 3,50.

«Баски» дома почти всегда играют сильно, а вот их оппонент имеет на данный момент 15-матчевую серию без побед на выезде. И хотя у команд и произошли изменения в составах, в этой игре мы прогназируем победу хозяев. 0